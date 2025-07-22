Ключевые моменты:

  • Спуск Виталия Блажка в Одессе полностью обновлен после масштабного ремонта: заменены трамвайные рельсы, уложена новая плитка и асфальт;
  • Автомобильное движение по спуску открыто, трамваи и маршрутки пока не курсируют;
  • Завершены работы по выравниванию рельс и ремонту дренажной системы;
  • Ожидается запуск трамвая №7 после завершения всех работ и тестирования путей.

Техники здесь уже нет, тишину нарушают лишь звуки автомобилей. На данный момент проезд для авто открыт, тогда как трамваи и маршрутки пока не курсируют.

Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта2
Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта3
Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта4
Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта5
Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта6
Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта7

Ремонтные работы на спуске велись с 23 ноября 2024 года, когда движение транспорта было перекрыто. Ограничения будут действовать до 2 августа 2025 года.

Как сообщал ранее депутат и председатель транспортной комиссии Петр Обухов, подрядчик завершил ремонт трамвайных путей и готовится получить разрешение на возобновление движения 7-го трамвая по маршруту «Север–Юг».

Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта8
Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта9
Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта10
Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта11
Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта12
Одесский спуск Виталия Блажко преобразился после ремонта13

Напоминаем, капитальный ремонт спуска проводился еще в 2019–2020 годах, но позже трамвайные рельсы начали проседать, а на дороге появились трещины.

Подрядчики завершили ремонт дренажной системы и выровняли просевшие рельсы, оставив лишь нанесение дорожной разметки.

В то же время запуск трамвайного маршрута №7 откладывается до завершения всех работ и тестирования путей.

Ранее ориентировочной датой называли середину августа, но точные сроки зависят от реконструкции трамвайного кольца на улице 28-й Бригады (Паустовского).

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