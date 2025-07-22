Ключевые моменты:

Спуск Виталия Блажка в Одессе полностью обновлен после масштабного ремонта: заменены трамвайные рельсы, уложена новая плитка и асфальт;

Автомобильное движение по спуску открыто, трамваи и маршрутки пока не курсируют;

Завершены работы по выравниванию рельс и ремонту дренажной системы;

Ожидается запуск трамвая №7 после завершения всех работ и тестирования путей.

Техники здесь уже нет, тишину нарушают лишь звуки автомобилей. На данный момент проезд для авто открыт, тогда как трамваи и маршрутки пока не курсируют.

Ремонтные работы на спуске велись с 23 ноября 2024 года, когда движение транспорта было перекрыто. Ограничения будут действовать до 2 августа 2025 года.

Как сообщал ранее депутат и председатель транспортной комиссии Петр Обухов, подрядчик завершил ремонт трамвайных путей и готовится получить разрешение на возобновление движения 7-го трамвая по маршруту «Север–Юг».

Напоминаем, капитальный ремонт спуска проводился еще в 2019–2020 годах, но позже трамвайные рельсы начали проседать, а на дороге появились трещины.

Подрядчики завершили ремонт дренажной системы и выровняли просевшие рельсы, оставив лишь нанесение дорожной разметки.

В то же время запуск трамвайного маршрута №7 откладывается до завершения всех работ и тестирования путей.

Ранее ориентировочной датой называли середину августа, но точные сроки зависят от реконструкции трамвайного кольца на улице 28-й Бригады (Паустовского).

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