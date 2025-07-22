Ключевые моменты:
- Спуск Виталия Блажка в Одессе полностью обновлен после масштабного ремонта: заменены трамвайные рельсы, уложена новая плитка и асфальт;
- Автомобильное движение по спуску открыто, трамваи и маршрутки пока не курсируют;
- Завершены работы по выравниванию рельс и ремонту дренажной системы;
- Ожидается запуск трамвая №7 после завершения всех работ и тестирования путей.
Техники здесь уже нет, тишину нарушают лишь звуки автомобилей. На данный момент проезд для авто открыт, тогда как трамваи и маршрутки пока не курсируют.
Ремонтные работы на спуске велись с 23 ноября 2024 года, когда движение транспорта было перекрыто. Ограничения будут действовать до 2 августа 2025 года.
Как сообщал ранее депутат и председатель транспортной комиссии Петр Обухов, подрядчик завершил ремонт трамвайных путей и готовится получить разрешение на возобновление движения 7-го трамвая по маршруту «Север–Юг».
Напоминаем, капитальный ремонт спуска проводился еще в 2019–2020 годах, но позже трамвайные рельсы начали проседать, а на дороге появились трещины.
Подрядчики завершили ремонт дренажной системы и выровняли просевшие рельсы, оставив лишь нанесение дорожной разметки.
В то же время запуск трамвайного маршрута №7 откладывается до завершения всех работ и тестирования путей.
Ранее ориентировочной датой называли середину августа, но точные сроки зависят от реконструкции трамвайного кольца на улице 28-й Бригады (Паустовского).
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