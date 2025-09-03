Ключевые моменты:
- Часть Одессы 3 сентября осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Северного и Южного РЭС и продлятся до 18:00-20:00 часов.
Северный РЭС
Работы до 18:00-20:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая,
- Авангардная, 1-31,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 3, 2, 2А, 11, 13, 15,17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая, 5-25,
- Дорожная, 10а,12а,
- П. Ивахненко, 9, 63-86,
- Каменщиков, 112-124, 295-305,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24, 11,13,
- О. Кошица,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Листвяная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- И.Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 23-68,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Обрывистая, 1-22,
- Южная, 8,
- Южная дорога,
- Похилая,
- Республиканская, 236-343,
- ул. Украинской Леси, 10, 11, 11а, 12, 20,
- С. Усикова, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 91-105,
- Штилева,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Хаджибейская,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Керченский,
- пер. Квантовый,
- пер. Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- пер. М. Станишевской,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Южный РЭС
Работы до 18:00- 20:00:
- М. Комарова, 8А, 10/корп.1,2,3,4