Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 3 сентября осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Северного и Южного РЭС и продлятся до 18:00-20:00 часов.

Северный РЭС

Работы до 18:00-20:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая,
  • Авангардная, 1-31,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 3, 2, 2А, 11, 13, 15,17, 1/ГАР, 164,
  • Донецкая, 5-25,
  • Дорожная, 10а,12а,
  • П. Ивахненко, 9, 63-86,
  • Каменщиков, 112-124, 295-305,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24, 11,13,
  • О. Кошица,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Листвяная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • И.Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 23-68,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Южная, 8,
  • Южная дорога,
  • Похилая,
  • Республиканская, 236-343,
  • ул. Украинской Леси, 10, 11, 11а, 12, 20,
  • С. Усикова, 1-16,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 91-105,
  • Штилева,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Хаджибейская,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
  • пер. 1-й,  2-й, 3-й Керченский,
  • пер. Квантовый,
  • пер. Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • пер. М. Станишевской,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Выбор редакции: «Черноморская степь»: в Одессе пройдет ежегодный фестиваль украинской культуры

Южный РЭС

Работы до 18:00- 20:00:

  • М. Комарова, 8А, 10/корп.1,2,3,4

 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме