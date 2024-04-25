Анекдот дня: как доктор Марка Петровича напугал

Всем шаломчик и хорошего четверга! И пусть он пройдет у вас на «ура» во всех смыслах. А у нас тут новая порция анекдотов одесских, а вы шо думали?
Заходит Марк Петрович к доктору, тот смотрит в его карточку:
– Ой вэй, таки все!.. Это жеж таки конец!..
Перелистывает страницу:
– Оцин поцин… Совсем все очень плохо!.. А ведь еще жеж не такой и старый…
Марка Петровича начинает типать:
– Доктор, прошу пардону, шо трапилось??!!
– Та Боже ж мой! Очки дома забыл, а без них таки вовсе ужеж ничего таки не вижу!..
У нас таки есть еще анекдотов: