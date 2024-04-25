Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как доктор Марка Петровича напугал

Анекдот дня: как доктор Марка Петровича напугал

Всем шаломчик и хорошего четверга! И пусть он пройдет у вас на «ура» во всех смыслах. А у нас тут новая порция анекдотов одесских, а вы шо думали?

Заходит Марк Петрович к доктору, тот смотрит в его карточку:
– Ой вэй, таки все!.. Это жеж таки конец!..
Перелистывает страницу:
– Оцин поцин… Совсем все очень плохо!.. А ведь еще жеж не такой и старый…
Марка Петровича начинает типать:
– Доктор, прошу пардону, шо трапилось??!!
– Та Боже ж мой! Очки дома забыл, а без них таки вовсе ужеж ничего таки не вижу!..

Анекдот про доктора

Анекдот про окулиста

Анекдот про врача

У нас таки есть еще анекдотов:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua