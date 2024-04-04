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В Одессе переименуют центральные улицы и Екатерининскую площадь: новые названия

В Одессе переименуют центральные улицы и Екатерининскую площадь: новые названия

Сегодня, 4 апреля 2024 года, историко-топонимическая комиссия при Одесском горсовете рекомендовала новые названия для улиц Екатерининской, Жуковского и Бунина. Переименуют и Екатерининскую площадь. А вот вопрос о переименовании улицы Пушкинской пока отложили.

Процессы деколонизации, дерусификации и декоммунизации в области городской среды продолжаются. Одесса избавляется от маркеров «русского мира», преподнося себя как город украинский и европейский. Ведь многие названия, городу были навязаны властями имперской россии и тоталитарным режимом СССР, чтобы исказить историю и создать видимость, будто Одесса принадлежит россии.

Поэтому сейчас одесским улицам возвращают исторические названия (как, например, улице Бунина), или дают новые, актуальные имена (например, улице Екатерининской).

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Новые названия центральных улиц и Екатерининской площади

4 апреля 2024 года историко-топонимической комиссией принято решение об изменении названий следующих улиц и площади:

  • ул. Екатерининская – ул. Европейская;
  • ул. Жуковского – ул. Леси Украинки;
  • ул. Бунина – ул. Полицейская
  • Екатерининская площадь – Европейская площадь.

Также на заседании ставился вопрос о переименовании улицы Пушкинской, но он не набрал нужного числа голосов членов комиссии и поэтому не рассматривался.

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Отметим, что в Одессе уже есть улица Леси Украинки. Она находится на границе поселка Котовского и частного сектора в Пересыпском районе. Для нее подберут новое имя.

Напомним, 25 марта мэр Одессы Геннадий Труханов принял решение о переименовании пяти улиц Одессы в честь Героев Украины.

Фото с Телеграм-канала «Думская»

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