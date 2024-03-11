Большой парк в Одессе назовут в честь знаменитого американца

Парк Горького расположен в Хаджибеевском районе Одессы (микрорайон Черемушки) между улицами Генерала Петрова, Героев Крут, Варненской и проспектом Космонавтов.

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Настоящее имя американского писателя и журналиста Марка Твена было Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Он родился 30 ноября 1835 года во Флориде, в семье, которая имела кельтские, английские и шотландско-ирландские корни.

В юности Марк Твен работал на пароходе лоцманом. Однако гражданская война положила конец частному пароходству, и он был вынужден искать другую работу. Будущий писатель стал шахтером и начал добывать серебро, однако неудачно. Тогда он устроился на работу в газету, где впервые использовал псевдоним Марк Твен. Через несколько лет по заданию газет «Альта Калифорния» и «Геральд трибюн» он отправился в кругосветное путешествие в составе первой туристической группы американцев.

Почему в Одессе меняют названия улиц, парков, районов

В Одессе массово переименовывают улицы, парки, другие объекты топонимики. Убирают названия, которые связаны с российской империей, тоталитарными режимами, а теперь, после полномасштабного российского вторжения, – и с государством агрессором и его белорусскими пособниками. Так украинцы создают новую культурную среду, свободную от идей нетерпимости, тоталитаризма и насилия.

25 августа 1867 года на корабле «Квакер-сити» Марк Твен прибыл в Одессу. В перечне портов, куда должен был зайти пароход, Одессы не было. Но на судне закончился уголь, и чтобы пополнить его запасы, пришлось пристать к берегам Южной Пальмиры.

Одесса очень понравилась Марку Твену, он даже пошутил, что вроде бы и не уезжал из дома, до такой степени она напомнила ему американский город. Правда, после прогулки по Одессе писатель немного умерил свой восторг. На Молдаванке ему удалось пообщаться с одесским босяком, который просто и элегантно «развел» Марка Твена на пять долларов и даже продемонстрировал относительное знание английского языка. Поразила писателя и система одесской торговли: в одном из антикварных магазинов ему предложили купить скрипку, в нагрузку к которой шла шуба. После аудиенции у императора американские туристы и Марк Твен в том числе отбыли на родину.

Записки о посещении Одессы стали частью книги

Кроме Одессы, Марк Твен посетил также Ялту и Севастополь, а в «Одесском вестнике» было помещено обращение американских туристов, написанное Марком Твеном. Письма, которые американский писатель писал во время путешествия, легли в основу его книги «Простаки за границей».

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Фото Юлии Сущенко