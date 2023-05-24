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В честь кого хотят переименовать площадь Льва Толстого в Одессе

В честь кого хотят переименовать площадь Льва Толстого в Одессе

Процесс декоммунизации в Украине длится несколько лет. Многие одесские улицы, переулки и площади получили новые названия. На очереди площадь Льва Толстого.

А предлагают назвать площадь Льва Толстого в честь писателя и значимого деятеля еврейской культуры Менделя Мойхера-Сфорима, ведь его творческий и жизненный путь был тесно связан с Одессой.

Менделе Мойхер-Сфорим сделал большой вклад в развитие еврейской культуры и литературы. Так, свои труды о природе, педагогические и литературно-критические труды сначала писал на иврите — языке некоторых еврейских общин и диаспор (сейчас — государственный язык Израиля, — прим. ред.).  А позже он перешел на идиш — еврейский язык, на котором еще в начале ХХ века говорило 11 млн евреев по всему миру. И уже вскоре Менделе Мойхер-Сфорим станет известен как основоположник современной светской литературы на языке идиш. Он же является одним из создателей литературного идиша.

Менделе Мойхер-Сфорим переехал жить в Одессу в 1881 году. А в начале ХХ века был заведующим первой Талмуд-Торой в нашем городе. Толмуд-Тора — это еврейское религиозное учебное заведение для мальчиков из малообеспеченных семей. В Толмуд-Торе их готовили к поступлению в высшие религиозные институты.

Жил деятель культуры в доме этого же заведения, которое размещалось на ул. Дегтярной, 14 (дом не сохранился). Скончался писатель в Одессе в 1917 году.  А через 100 лет после смерти писателя, 23 ноября 2017 года, в Одессе на улице Спиридоновской, 26 установили памятную доску. Здесь было ныне уничтоженное здание общинной еврейской школы — Талмуд-Торы.

В мэрии сообщают, что перед окончательным переименованием площади Льва Толстого будут проведены консультации с филологами и еврейской общиной по поводу корректной формулировки названия.

Ранее мы писали, какие улицы в Одессе уже переименовали и нужно ли менять документы жителям, чьи улицы изменят названия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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