Ключевые моменты:
- Болградское общество продолжает демонтаж имперских памятников после Пушкина.
- Демонтаж символики русской империи в стадии реализации.
- Колонна с крестом на трассе Болград-Одесса планируется демонтировать в ближайшее время.
Решение власти
В Болградской громаде активно реализуют решение о демонтаже памятников с символикой российской имперской политики.
По информации Болградского городского совета, процесс исполнения соответствующего решения уже на этапе практической реализации. Соответственно, хотят демонтировать памятник на трассе Болград-Одесса. Ведь справа от дороги при выезде из города стоит колонна с крестом наверху. Еще один подобный знак в честь русских войск расположен в противоположном направлении от Болграда, на трассе Болград – Измаил. Однако о нем знают немного, найти его сложно, а сам он почти разрушен.
Кроме этого, Болградский городской совет получил приказ от Министерства культуры Украины, где эти памятники признаны не входящими в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Следовательно, никаких правовых барьеров для демонтажа больше не существует.
Стоит отметить, что демонтажные работы начнут в ближайшее время, как только завершат подготовительные процедуры.
Напомним, этим летом в Болграде был демонтирован памятник Александру Пушкину, который стоял в городском парке.
Читайте также:
- Минкульт исключил из реестра несколько памятников истории Одессы и области: что изменится;
- Одесский скульптор предлагает заменить памятник Пушкину на черный куб;
- Одесские памятники Пушкину и Воронцову включили в новый список «на демонтаж».