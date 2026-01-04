Ключевые моменты:

Болградское общество продолжает демонтаж имперских памятников после Пушкина.

Демонтаж символики русской империи в стадии реализации.

Колонна с крестом на трассе Болград-Одесса планируется демонтировать в ближайшее время.

Решение власти

В Болградской громаде активно реализуют решение о демонтаже памятников с символикой российской имперской политики.

По информации Болградского городского совета, процесс исполнения соответствующего решения уже на этапе практической реализации. Соответственно, хотят демонтировать памятник на трассе Болград-Одесса. Ведь справа от дороги при выезде из города стоит колонна с крестом наверху. Еще один подобный знак в честь русских войск расположен в противоположном направлении от Болграда, на трассе Болград – Измаил. Однако о нем знают немного, найти его сложно, а сам он почти разрушен.

Кроме этого, Болградский городской совет получил приказ от Министерства культуры Украины, где эти памятники признаны не входящими в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Следовательно, никаких правовых барьеров для демонтажа больше не существует.

Стоит отметить, что демонтажные работы начнут в ближайшее время, как только завершат подготовительные процедуры.

Напомним, этим летом в Болграде был демонтирован памятник Александру Пушкину, который стоял в городском парке.

