Об этом сообщает аналитический ресурс Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

В 2024 году иностранцы открыли в Украине 1109 новых компаний. По сравнению с 2023 годом новых бизнесов иностранцев стало меньше на четверть.

Почти половина новых иностранных компаний сосредоточены в Киеве — 542. Также популярными регионами стали Львовщина — 137 компаний и Одесская область — 122 компании.

Чаще всего открывали бизнес в Украине в прошлом году Граждане Турции, Польши и США.

Чаще всего иностранные компании занимаются оптовой торговлей, компьютерным программированиеми операциями с недвижимостью.

Читайте также: