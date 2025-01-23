Об этом сообщает аналитический ресурс Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра.
В 2024 году иностранцы открыли в Украине 1109 новых компаний. По сравнению с 2023 годом новых бизнесов иностранцев стало меньше на четверть.
Почти половина новых иностранных компаний сосредоточены в Киеве — 542. Также популярными регионами стали Львовщина — 137 компаний и Одесская область — 122 компании.
Чаще всего открывали бизнес в Украине в прошлом году Граждане Турции, Польши и США.
Чаще всего иностранные компании занимаются оптовой торговлей, компьютерным программированиеми операциями с недвижимостью.
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