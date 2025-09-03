Ключевые моменты:

Завтра, 4 сентября 2025, с 7:00 до 17:00 в Киевском районе Одессы пройдут плановые ремонты электросетей, возможны отключения электричества;

Объекты критической инфраструктуры и часть клиентов будут подключены к резервным источникам питания;

Проверить свой адрес можно в чат-ботах Viber/Telegram и на сайте ДТЭК.

Об этом сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Как поясняют энергетики, завтра с 7:00 до 17:00 часов в Киевском районе Одессы будет проводиться плановый ремонт оборудования.

«Эти работы необходимы, чтобы подготовить сети к зиме и обеспечить надежное электроснабжение в отопительный сезон. Там, где это технически возможно, энергетики перезаживят объекты критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания», – отмечают в ДТЭК.

Что касается плановых отключений света в других районах города, то об этом станет известно завтра.

Проверить, будет ли отключение по вашему адресу, можно:

в чат-боте в Viber или Telegram, в разделе «Возможные отключения»;

на сайте ДТЭК, в разделе «Отсутствует электроэнергия».

