Ключевые моменты:
- Завтра, 4 сентября 2025, с 7:00 до 17:00 в Киевском районе Одессы пройдут плановые ремонты электросетей, возможны отключения электричества;
- Объекты критической инфраструктуры и часть клиентов будут подключены к резервным источникам питания;
- Проверить свой адрес можно в чат-ботах Viber/Telegram и на сайте ДТЭК.
Об этом сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети».
Как поясняют энергетики, завтра с 7:00 до 17:00 часов в Киевском районе Одессы будет проводиться плановый ремонт оборудования.
«Эти работы необходимы, чтобы подготовить сети к зиме и обеспечить надежное электроснабжение в отопительный сезон. Там, где это технически возможно, энергетики перезаживят объекты критической инфраструктуры и клиентов на резервные источники питания», – отмечают в ДТЭК.
Что касается плановых отключений света в других районах города, то об этом станет известно завтра.
Проверить, будет ли отключение по вашему адресу, можно:
- в чат-боте в Viber или Telegram, в разделе «Возможные отключения»;
- на сайте ДТЭК, в разделе «Отсутствует электроэнергия».
Читайте также: Путин угрожает уничтожить украинскую энергетику.