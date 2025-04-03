Напомним, завербованная фсб местная жительница занесла пакет с взрывчаткой в местное отделение полиции. За несколько минут оккупанты дистанционно взорвали взрывчатку вместе с женщиной.

Сейчас задержан российский агент, который изготовил и передал через курьера взрывное устройство исполнительнице теракта, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, 44-летний рецидивист из Днепропетровской области, который находился в розыске за кражи и скрывался от правосудия в Одессе, попал в поле зрения фсб во время поиска «быстрых» заработков в Телеграмм-каналах.

После вербовки агент выполнил «проверочные» задания: поджег в портовом городе несколько авто украинских воинов.

Взрывчатку он изготовлял в арендованной на деньги российских спецслужб квартире в Одессе. После взрыва в Беляевке агент «еще глубже залег на дно», регулярно менял номера мобильных телефонов и места жительства.

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Сотрудники СБУ установили местонахождение агента и задержали.

Во время обысков в одном из арендованных российским агентом помещений изъята новая замаскированная под огнетушитель взрывчатка с дополнительными поражающими элементами и телефоном для удаленной активации. Это устройство оккупанты планировали использовать в ближайшее время для совершения нового теракта в регионе.

Задержанному объявлено о подозрении в теракте по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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