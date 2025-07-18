Ключевые моменты
- На Куликовое поле в Одессе задержали женщину, которая планировала взрыв в ТЦК.
- 53-летняя женщина из другой области была завербована российскими спецслужбами.
- Задержание до установки устройства, контролируемый взрыв
- Квалификация преступления: покушение на теракт по ч. 2 ст. 258 УКУ.
- Наказание: До 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Инцидент произошёл днём 17 июля, когда в районе Куликово поля были слышны звуки, похожие на выстрелы.
По данным правоохранителей, 53-летняя жительница другой области была завербована вражескими спецслужбами. Прибыв в Одессу, она провела разведку территории, после чего получила координаты тайника с взрывчаткой и инструкции по ее применению.
Женщина направлялась к цели с рюкзаком, в котором находилось взрывное устройство, но была задержана до того, как успела его установить.
В полиции отметили, что заложить взрывное устройство в административное здание она планировала в момент наибольшего скопления людей.
После задержания специалисты взрывотехнической службы провели контролируемый подрыв на безопасном расстоянии.
В отношении задержанной готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК Украины — покушение на совершение теракта по предварительному сговору. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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