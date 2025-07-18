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На Куликовое поле в Одессе задержали женщину, которая планировала взрыв в ТЦК.

53-летняя женщина из другой области была завербована российскими спецслужбами.

Задержание до установки устройства, контролируемый взрыв

Квалификация преступления: покушение на теракт по ч. 2 ст. 258 УКУ.

Наказание: До 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Инцидент произошёл днём 17 июля, когда в районе Куликово поля были слышны звуки, похожие на выстрелы.

По данным правоохранителей, 53-летняя жительница другой области была завербована вражескими спецслужбами. Прибыв в Одессу, она провела разведку территории, после чего получила координаты тайника с взрывчаткой и инструкции по ее применению.

Женщина направлялась к цели с рюкзаком, в котором находилось взрывное устройство, но была задержана до того, как успела его установить.

В полиции отметили, что заложить взрывное устройство в административное здание она планировала в момент наибольшего скопления людей.

После задержания специалисты взрывотехнической службы провели контролируемый подрыв на безопасном расстоянии.

В отношении задержанной готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК Украины — покушение на совершение теракта по предварительному сговору. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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