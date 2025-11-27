Ключевые моменты:

В Одессе задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над племянницей.

Преступления происходили на протяжении нескольких лет – первый эпизод, когда девочке было 7 лет, последний – в 11.

Суд заключил подозреваемого под стражу.

По данным следствия, противоправные действия происходили на протяжении нескольких лет в доме подозреваемого. Первый эпизод произошел, когда девочке было семь лет, а последний – в одиннадцать. Мужчина приглашал ребенка в гости и, пользуясь доверием девочки к родственнику, совершал с ней действия сексуального характера, снимая происходящее на видеокамеру.

Во время обыска в доме подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли видеоматериалы, которые экспертиза квалифицировала как содержащие элементы детской порнографии.

Мужчину задержали. На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении в изнасиловании, принуждении несовершеннолетнего ребенка к участию в создании видеопродукции порнографического характера и умышленном приобретении и хранении детской порнографии.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

