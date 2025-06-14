Ключевые моменты:
- Как житель Одесчины стал исполнителей заказа россиян;
- Сотрудники СБУ оперативно разоблачили вражеского агента;
- Агента ФСБ задержали и заключили под стражу.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как установило расследование, исполнителем заказа россиян оказался 31-летний житель Одесской области – искатель «легких денег», завербованный через Телеграм-каналы по поиску работы.
Сначала ему поставили так называемую «тестовую» задачу – поджечь военный автомобиль. Выполнив его, агент получил инструкции по организации покушения.
В частности, он должен был забрать самодельное взрывное устройство из заранее подготовленного тайника и заложить его на месте нахождения военного.
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По данным следствия, задачей агента было заложить взрывчатку с осколочными элементами поражения на детской площадке в одном из жилых районов Одессы.
Оперативники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения вражеского агента и задержали его «с поличным» сразу после того, как он заложил взрывное устройство на месте запланированного теракта.
Задержанному инкриминируют покушение на совершение теракта, преднамеренный поджог и препятствование законной деятельности ВСУ в особый период. Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Ранее в Одесской области задержали «крота» ФСБ, который устроился на оборонный завод, чтобы похитить секретные военные разработки.