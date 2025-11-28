Ключевые моменты:
- Малыш получил тяжелые ожоги и умер без медицинской помощи.
- Тело ребенка спрятали в морозильной камере.
- Суд признал пару виновной по всем статьям и назначил почти десятилетние сроки.
Гибель ребенка в Одессе и приговор виновным
Суд первой инстанции в Одессе вынес приговор 18-летней матери и ее 44-летнему сожителю, по вине которых погиб полуторагодовалый мальчик.
Трагедия произошла в конце января этого года. Тело малыша, которому был 1 год и 3 месяца, обнаружили в морозильной камере квартиры в Пересыпском районе Одессы. В этом жилье ребенок проживал со своей двухлетней сестрой, молодой матерью и ее сожителем, ранее неоднократно судимым за имущественные преступления.
Следствие установило, что мальчик получил серьезные термические ожоги из-за небрежности матери. Эксперты подтвердили, что травмы относились к тяжким и представляли угрозу для жизни. Несмотря на то, что ребёнок терял сознание и испытывал проблемы с дыханием, мать и ее сожитель не обратились за медицинской помощью. Это привело к смерти мальчика.
По данным судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер от ожоговой болезни, осложнённой жировой эмболией. Чтобы скрыть трагедию, сожитель матери, находясь под воздействием наркотиков, завернул тело ребенка в пленку, положил в сумку и спрятал в морозильную камеру. Там оно пролежало около двух недель, пока его не нашли правоохранители.
Следователи собрали доказательства, включая результаты экспертиз, и предъявили обвинения матери и ее сожителю. Суд изучил материалы дела, признал доказательства достаточными и назначил наказание: матери — 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, ее сожителю — 9 лет и 10 месяцев.
Двухлетняя девочка, проживавшая с ними, теперь находится под опекой своего биологического отца.
Читайте также:
- В Одесской области отравились лекарствами двое детей;
- Водил в кафе и катал в машине: в Одессе задержали насильника детей;
- В Одесской области женщина бросила шестерых детей в холодном доме без еды.