Ключевые моменты:

Малыш получил тяжелые ожоги и умер без медицинской помощи.

Тело ребенка спрятали в морозильной камере.

Суд признал пару виновной по всем статьям и назначил почти десятилетние сроки.

Гибель ребенка в Одессе и приговор виновным

Суд первой инстанции в Одессе вынес приговор 18-летней матери и ее 44-летнему сожителю, по вине которых погиб полуторагодовалый мальчик.

Трагедия произошла в конце января этого года. Тело малыша, которому был 1 год и 3 месяца, обнаружили в морозильной камере квартиры в Пересыпском районе Одессы. В этом жилье ребенок проживал со своей двухлетней сестрой, молодой матерью и ее сожителем, ранее неоднократно судимым за имущественные преступления.

Следствие установило, что мальчик получил серьезные термические ожоги из-за небрежности матери. Эксперты подтвердили, что травмы относились к тяжким и представляли угрозу для жизни. Несмотря на то, что ребёнок терял сознание и испытывал проблемы с дыханием, мать и ее сожитель не обратились за медицинской помощью. Это привело к смерти мальчика.

По данным судебно-медицинской экспертизы, ребенок умер от ожоговой болезни, осложнённой жировой эмболией. Чтобы скрыть трагедию, сожитель матери, находясь под воздействием наркотиков, завернул тело ребенка в пленку, положил в сумку и спрятал в морозильную камеру. Там оно пролежало около двух недель, пока его не нашли правоохранители.

Следователи собрали доказательства, включая результаты экспертиз, и предъявили обвинения матери и ее сожителю. Суд изучил материалы дела, признал доказательства достаточными и назначил наказание: матери — 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, ее сожителю — 9 лет и 10 месяцев.

Двухлетняя девочка, проживавшая с ними, теперь находится под опекой своего биологического отца.

