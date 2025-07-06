Ключевые моменты:

В результате подрыва авто на Варненской пострадал 30-летний одессит;

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении теракта – им оказался 22-летний житель Запорожья, завербованный российскими спецслужбами;

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Одессе при попытке сбежать в родной город;

Подрывнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, утром субботы, 5 июля, в Киевском районе Одессы прозвучал мощный взрыв, который многие горожане приняли за очередной «прилет», хотя тревога в то время не объявлялась. Позже в полиции сообщили, что взорвался автомобиль Opel на улице Варненской.

В результате пострадал 30-летний мужчина, который момент взрыва находился в авто. Медики госпитализировали его с многочисленными травмами.

По данным СМИ, пострадавший – военнослужащий.

В СБУ квалифицировали произошедшее как попытку теракта и открыли соответствующее криминальное производство.

В ходе проведения комплексных следственно-оперативных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками СБУ за несколько часов установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Запорожья, завербованный российскими кураторами в одном из месседжеров.

По предварительной информации правоохранителей, получив преступный заказ от вражеского куратора, молодой человек приехал накануне в Одессу и по команде спрятал сумку со взрывчаткой под выбранное транспортное средство для дальнейшего дистанционного приведения ее в действие.

За свою «работу» исполнитель должен был получить денежное вознаграждение, но, впрочем, остался без обещанных денег и был задержан правоохранителями на железнодорожном вокзале в Одессе, откуда планировал бежать в родной город.

Последующие следственные действия с фигурантом будут проводить следователи Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства, сообщили в полиции. Максимальное наказание, которое ему грозит, – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее одесские полицейские поблагодарили за гражданскую сознательность пятерых подростков, которые не поддались на вербовку российских спецслужб и не только отказались от сотрудничества с агрессором, но и сообщили о вражеских предложениях взрослым.