Ключевые моменты:

  • В результате подрыва авто на Варненской пострадал 30-летний одессит;
  • Правоохранители задержали подозреваемого в совершении теракта – им оказался 22-летний житель Запорожья, завербованный российскими спецслужбами;
  • Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале в Одессе при попытке сбежать в родной город;
  • Подрывнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, утром субботы, 5 июля, в Киевском районе Одессы прозвучал мощный взрыв, который многие горожане приняли за очередной «прилет», хотя тревога в то время не объявлялась. Позже в полиции сообщили, что взорвался автомобиль Opel на улице Варненской.

В результате пострадал 30-летний мужчина, который момент взрыва находился в авто. Медики госпитализировали его с многочисленными травмами.

По данным СМИ, пострадавший – военнослужащий.

В СБУ квалифицировали произошедшее как попытку теракта и открыли соответствующее криминальное производство.

в Одессе подорвали авто на Варненской

В ходе проведения комплексных следственно-оперативных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками СБУ за несколько часов установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Запорожья, завербованный российскими кураторами в одном из месседжеров.

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По предварительной информации правоохранителей, получив преступный заказ от вражеского куратора, молодой человек приехал накануне в Одессу и по команде спрятал сумку со взрывчаткой под выбранное транспортное средство для дальнейшего дистанционного приведения ее в действие.

За свою «работу» исполнитель должен был получить денежное вознаграждение, но, впрочем, остался без обещанных денег и был задержан правоохранителями на железнодорожном вокзале в Одессе, откуда планировал бежать в родной город.

Последующие следственные действия с фигурантом будут проводить следователи Службы безопасности Украины в рамках начатого уголовного производства, сообщили в полиции. Максимальное наказание, которое ему грозит, – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее одесские полицейские поблагодарили за гражданскую сознательность пятерых подростков, которые не поддались на вербовку российских спецслужб и не только отказались от сотрудничества с агрессором, но и сообщили о вражеских предложениях взрослым.

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