В этот день, 15 марта, исполнилось два года со дня гибели спасателей Дениса Колесникова и Виталия Алимова.

Они погибли в Одессе во время повторного ракетного удара, выполняя свой служебный долг.

Денис Колесников погиб на месте, Виталий Алимов умер в больнице на следующий день.

В ГСЧС почтили память погибших спасателей и назвали их героями.

В тот день, 15 марта 2024 года, российские террористы направили в сторону Одессы две баллистические ракеты. Удары пришлись по курортной зоне и частному сектору побережья.

На место первого удара сразу прибыли экстренные службы – полиция, спасатели и медики, чтобы помочь пострадавшим. Через несколько минут последовал второй удар…

Спасатели Денис Колесников и Виталий Алимов выполняли свой служебный долг, спасая жизни других после первого взрыва, когда враг совершил повторный обстрел.

Денис Колесников погиб на месте. За жизнь Виталия Алимова врачи боролись до последнего, но на следующий день он скончался.

«Они не просто выполняли работу. Они воплощали самую суть нашей профессии – идти туда, откуда все бегут, чтобы дать шанс другим. Сегодня мы склоняем головы перед их мужеством. Каждый выезд, каждый спасенный сегодня – это также память о них. Вечная честь и слава Героям», – говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в тот черный для Одессы день погиб 21 человек, в числе которых бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин, командир батальона «Цунами» Александр Гостищев, заместитель руководителя Нацполиции в Одесской области Дмитрий Абраменко и фельдшер экстренной медицинской помощи Сергей Ротару.

