Ключевые моменты:

Тузловские лиманы стали главной площадкой для исследования влияния войны на Черное море

Ученые фиксируют гибель дельфинов, загрязнение моря и разрушение экосистем

Из-за взрывов и дронов розовые фламинго оставляют гнезда и кладки яиц

После войны регион может получить международные проекты по восстановлению природы и защите дельфинов

Начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев рассказал журналистке «Одесской жизни», как боевые действия изменили уникальную экосистему Одесской области и почему после победы регион может стать центром международных природоохранных проектов.

Именно Тузловские лиманы сегодня остаются одной из ключевых природных лабораторий, где можно документировать последствия российской агрессии для морских экосистем и оценивать перспективы их восстановления после войны.

Справка «ОЖ»: о нацпарке «Тузловские лиманы»

Национальный природный парк объединяет 13 лиманов, степные участки вокруг них, песчаные пересыпи, небольшие лесные массивы и более сорока километров морского побережья. Именно поэтому любые изменения, вызванные войной, проявляются здесь особенно наглядно.

Тузловские лиманы стали главным свидетелем войны на море

На карте Украины Тузловские лиманы занимают особое место. Пока значительная часть Азово-Черноморского побережья находится под оккупацией или остается недоступной для систематических исследований, именно здесь ученые имеют возможность регулярно наблюдать за состоянием морских экосистем.

— Мы с первых дней войны собираем информацию о влиянии боевых действий на природные экосистемы и биоразнообразие. Постоянно проводим мониторинг и видим процессы, которые во многих других районах моря сейчас просто невозможно исследовать, — говорит Иван Русев, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка «Тузловские лиманы».

По его словам, именно доступность территории и накопленные данные привлекают внимание украинских и международных исследователей из многих научных групп.

От ракет до разливов масла: как война меняет экосистему

Война оставляет след не только на городах и селах. Для природы она означает десятки различных угроз — от взрывов и пожаров до загрязнения воды и разрушения природных пищевых цепей.

По словам Русева, разные компоненты парка страдают по-разному. Авиаудары и ракетные обстрелы напрямую разрушают природные участки. Возле колоний птиц образуются большие воронки, гибнут взрослые особи и птенцы.

Последние полтора года ученые также наблюдают последствия аварийных разливов мазута, нефтепродуктов и растительного масла. Часть этих материалов уже стала предметом уголовных производств и официальных расследований.

— Прибрежная зона Черного моря очень чувствительна. Здесь мелководье, большое количество уязвимых организмов и сложные природные связи. Когда в такую систему попадает мазут или масло, они проникают в песок и буквально уничтожают мелкие организмы, которые поддерживают естественную очистку пляжей, — объясняет эколог.

Проблема заключается в том, что большинство этих потерь незаметны для человека. Мы видим пятно на воде или загрязненный берег, но не видим тысячи мелких существ, от которых зависит жизнь всей экосистемы.

После Каховки: погибшие дельфины — главные свидетели катастрофы

Ученые признают: полностью оценить экологические последствия войны сегодня невозможно.

После подрыва Каховской ГЭС мощные потоки загрязненных вод попали в Черное море. Значительная часть процессов происходила далеко от побережья, где взять необходимые пробы практически невозможно. Во многих случаях исследователи вынуждены опираться на спутниковые снимки и математические модели. Однако некоторые выводы уже можно сделать.

Особую тревогу вызывает влияние разливов масла. По словам Русева, впервые ученые наблюдают столь масштабные последствия загрязнения.

Одним из показателей стала массовая гибель красной водоросли церамиума. Именно она создает важную среду для нереста рыбы, развития морских коньков и насыщения воды кислородом.

— Мы видим, как море буквально вырывает эту водоросль со дна и выбрасывает на берег огромными объемами. Для экосистемы это очень серьезная потеря, — говорит Русев.

Природа не умеет давать показания в судах и не пишет заявления в правоохранительные органы. Но ее потери все равно можно увидеть. Иногда — на спутниковых снимках, иногда — в исчезновении организмов. А иногда — в телах дельфинов, которых море выносит на берег.

— Вместе с водорослями страдают мидии, моллюски, мальки рыб и десятки других видов, обитающих в прибрежной зоне. Однако если по многим организмам окончательные выводы еще впереди, то для дельфинов картина уже значительно понятнее. Дельфины находятся на вершине пищевой цепи. Поэтому именно они являются одним из важнейших индикаторов состояния морской экосистемы. По ним мы уже можем оценивать масштабы нанесенного ущерба, — отмечает Русев.

Именно массовая гибель китообразных в первые годы полномасштабной войны стала одним из самых громких экологических сигналов для международного сообщества.

Почему мировое внимание может стать шансом для лиманов

Однако любой разговор о потерях неизбежно упирается в другой вопрос. Что дальше? Способно ли международное внимание к Тузловским лиманам дать им нечто большее, чем несколько строк в отчетах экологических организаций?

По мнению Русева, международное внимание имеет шанс превратиться в конкретные природоохранные проекты после окончания войны. Украина является участником многих международных соглашений по охране природы. В частности, речь идет о защите китообразных Черного и Средиземного морей, развитии природоохранных территорий и совместных экологических программах.

В парке уже подготовили научное обоснование создания крупного морского резервата для дельфинов. Его предлагают распространить на значительную часть северо-западного сектора Черного моря, включая акватории вблизи острова Змеиный. По словам ученого, после войны это может стать одним из ключевых инструментов восстановления популяций китообразных. Кроме того, продолжаются консультации со специалистами из Великобритании, Румынии и Болгарии по созданию реабилитационных программ и новых механизмов охраны морских экосистем.

— Я убежден, что после победы к нам придут международные эксперты, появятся новые проекты, новые исследования и помощь для восстановления биоразнообразия, — подчеркивает Русев.

Парадокс войны: что природа неожиданно выиграла

Впрочем, история Тузловских лиманов выявила еще один неожиданный парадокс.

По словам Русева, еще до полномасштабного вторжения значительную угрозу для природных процессов представляли браконьерские схемы и вмешательство в естественный водообмен между морем и лиманами. Речь идет об искусственных каналах и перекрытии природных проток, через которые рыба традиционно мигрирует между водоемами.

— До войны на этих процессах зарабатывали большие деньги. Естественные протоки перекрывались, а рыбу вылавливали во время миграции, — говорит эколог.

После начала боевых действий часть территорий стала недоступной из-за минирования и ограничений доступа. В результате многие естественные протоки начали функционировать без вмешательства человека. Лиманы лучше наполняются водой, а рыба получила возможность свободнее мигрировать между морем и внутренними водоемами.

Это не означает, что война принесла природе пользу. Но эта ситуация еще раз показала, насколько сильным может быть человеческое влияние на природные процессы даже в мирное время.

Фламинго между шахедами

Пожалуй, самым ярким символом Тузловских лиманов последних лет стали розовые фламинго. Появление этих птиц на украинском побережье вызвало настоящий ажиотаж среди орнитологов и любителей природы. Казалось, что лиманы получили шанс стать новым местом для формирования стабильной колонии.

Но война вмешалась и в этот процесс.

По словам Русева, птицы неоднократно пытались гнездиться, откладывали яйца, однако регулярные воздушные тревоги, взрывы и пролеты ударных дронов заставляли их покидать кладки. Оставленные яйца быстро становились добычей хищных птиц.

Эта история, возможно, лучше всего объясняет все, что сегодня происходит с Тузловскими лиманами. Война меняет маршруты миграции, разрушает природные циклы, вмешивается в жизнь видов, которые тысячелетиями существовали без человеческих конфликтов.

И одновременно именно здесь, среди лиманов, моря и степи, уже формируется будущая работа по восстановлению. Работа, которая потребует денег, технологий и внимания мира.

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