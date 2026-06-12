Ключевые моменты:

На побережье Одесщины все чаще находят погибших осетровых рыб — белуг, севрюг и русских осетров.

Экологи связывают их гибель с загрязнением Черного моря нефтепродуктами, тяжелыми металлами и остатками боеприпасов.

Осетровые обитают у дна, где накапливаются токсичные вещества, поэтому первыми страдают от экологического загрязнения.

Даже незначительные концентрации вредных веществ могут вызвать сильное отравление и гибель рыб.

Что происходит у берегов Одесщины

Полномасштабная война России против Украины наносит все больший вред природной среде. Одними из самых уязвимых жителей Черного моря стали осетровые рыбы, которые из-за загрязнения водоема все чаще погибают.

По словам Ивана Русева, на побережье Национального природного парка «Тузловские лиманы» регулярно находят погибших представителей редких осетровых видов — севрюгу, осетра русского и белугу. Он добавил, что эти рыбы обитают у морского дна, где скапливаются нефтепродукты, мазут, тяжелые металлы, остатки боеприпасов и другие токсичные вещества. Соответственно осетровые одними из первых испытывают последствия загрязнения морской экосистемы.

Иван Русев объясняет, что осетровые обладают очень чувствительной системой восприятия окружающей среды. Они даже реагируют на минимальные изменения химического состава воды и донных отложений. Попадание в организм небольших концентраций нефтепродуктов, тяжелых металлов или остатков ракетного топлива может привести к сильному отравлению.

Дополнительный риск состоит в том, что эти рыбы постоянно пропускают придонную воду через жабры. Если она содержит токсичные вещества, они быстро проникают в организм, вызывая удушье и серьезные повреждения тканей.

Эколог отмечает, что официальная статистика не отображает полную картину. После того как течение выносит мертвую рыбу на берег, ее часто быстро находят шакалы, лисы и другие хищники, оттягивающие туши в камыши или густые заросли. Поэтому ученые не всегда успевают зафиксировать случаи гибели редких видов.

Напомним, Иван Русев сообщал и о беспрецедентной гибели черноморских китообразных. По словам эколога, такое количество мертвых дельфинов за один день во время полномасштабной войны еще не фиксировали. В то же время значительная часть погибших морских млекопитающих остается на дне моря, поэтому реальные масштабы потерь могут быть еще больше.