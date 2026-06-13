Ключевые моменты:

  • Вода проверена на восьми пляжах Одесской области.
  • Морская вода соответствует микробиологическим нормам, но после дождей качество может меняться.
  • Температура воды 13 июня составит 19–20 °C, что позволяет открыть купальный сезон.

Вода на пляжах Одессы и Черноморска: где безопасно купаться

Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний регулярно проверяет воду на пляжах, используемых для купания. Специалисты отобрали пробы и подтвердили: на восьми популярных пляжах она безопасна по микробиологическим показателям.

 Речь идет о пляжах:

  • Ланжерон,
  • Отрада,
  • Дельфин,
  • Аркадия,
  • 10-я станция Большого Фонтана,
  • 13-я станция Большого Фонтана,
  • 16-я станция Большого Фонтана,
  • Центральный пляж в Черноморске.

Однако в центре напоминают: качество воды может меняться из-за ливней и природных явлений, поэтому важно следить за актуальными данными через СМИ и местные администрации.

Правила безопасного отдыха у моря

Специалисты советуют:

  • Купаться только в специально оборудованных местах.
  • Обращать внимание на таблички и предупреждающие знаки.
  • Не заходить в воду после сильного дождя или при видимых загрязнениях.
  • После купания соблюдать правила личной гигиены — примите душ.

Отметим, в Одессе официально открыли доступ к 13 пляжным зонам на побережье. Все локации прошли проверку специальной комиссии на соответствие требованиям безопасности. Сегодня, 13 июня, температура морской воды в Одессе составит 19–20 °C — уже достаточно тепло для комфортного купания.

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