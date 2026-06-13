Ключевые моменты:
- Вода проверена на восьми пляжах Одесской области.
- Морская вода соответствует микробиологическим нормам, но после дождей качество может меняться.
- Температура воды 13 июня составит 19–20 °C, что позволяет открыть купальный сезон.
Вода на пляжах Одессы и Черноморска: где безопасно купаться
Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний регулярно проверяет воду на пляжах, используемых для купания. Специалисты отобрали пробы и подтвердили: на восьми популярных пляжах она безопасна по микробиологическим показателям.
Речь идет о пляжах:
- Ланжерон,
- Отрада,
- Дельфин,
- Аркадия,
- 10-я станция Большого Фонтана,
- 13-я станция Большого Фонтана,
- 16-я станция Большого Фонтана,
- Центральный пляж в Черноморске.
Однако в центре напоминают: качество воды может меняться из-за ливней и природных явлений, поэтому важно следить за актуальными данными через СМИ и местные администрации.
Правила безопасного отдыха у моря
Специалисты советуют:
- Купаться только в специально оборудованных местах.
- Обращать внимание на таблички и предупреждающие знаки.
- Не заходить в воду после сильного дождя или при видимых загрязнениях.
- После купания соблюдать правила личной гигиены — примите душ.
Отметим, в Одессе официально открыли доступ к 13 пляжным зонам на побережье. Все локации прошли проверку специальной комиссии на соответствие требованиям безопасности. Сегодня, 13 июня, температура морской воды в Одессе составит 19–20 °C — уже достаточно тепло для комфортного купания.
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