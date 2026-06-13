Ключевые моменты:

В школе №3 выбиты окна, повреждён контур здания, пострадали музыкальные инструменты.

Для полной замены окон и ремонта требуется финансовая поддержка меценатов и благотворителей.

Собранные средства помогут вернуть детям безопасное и комфортное пространство для творчества.

Ремонт художественной школы №3 в Одессе: как помочь

Одесская художественная школа №3, которая осталась без окон после апрельской атаки, снова пострадала от недавнего прилета. Ударной волной выбило окна в классах, где ещё вчера дети играли на музыкальных инструментах.

«Мы своими силами стараемся ликвидировать последствия, но для полной замены окон и ремонта здания нам нужна поддержка», — сообщают в школе.

Чтобы дети могли вернуться к творчеству, учебное пространство должно быть безопасным и уютным. Школа открывает сбор средств на ремонт и приглашает всех неравнодушных помочь восстановить образовательное и культурное пространство.

Как перечислить помощь:

Получатель: ОО «Попечительский совет КПНС Детская музыкальная школа №3 г.Одессы»

Адрес: г. Одесса, ул. А.Свища (бывшая Средняя), 1

Р/с: UA633282090000026004311932101 в АБ в АБ Південний

МФО: 328209

Код по ЕГРПОУ: 36553119

Назначение платежа: Благотворительная помощь для восстановления окон после обстрела

Каждый донат и репост — это реальный вклад в безопасность и творчество детей.

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