Ключевые моменты:

Червоное и Елизаветовка расположены возле границы с Молдовой и сегодня насчитывают менее 150 жителей каждое

За последние 20 лет население обоих сел сократилось примерно втрое — с около 600 человек до менее чем 150

В Червоном бывшие школу и детский сад переоборудовали в Дом милосердия для переселенцев и одиноких пожилых людей

Самыми острыми проблемами жители называют доступность медицины, отсутствие работы для молодежи, плохие дороги и постепенное обезлюдение сел

Проблема сокращения населения украинских сел остается одной из главных демографических тенденций страны. Согласно данным Государственной службы статистики и государственным программам развития громад, больше всего от оттока населения страдают отдаленные населенные пункты, где закрываются образовательные учреждения, сокращается количество рабочих мест и ухудшается доступ к медицинским услугам.

Корреспондент «Одесской жизни» Юлия Валиева побывала в приграничных селах Червоное и Елизаветовка Буджакской громады Болградского района, пообщалась с местными жителями, работниками культуры, медицины и предпринимателями. Их истории показывают, как живут небольшие населенные пункты Одесчины в условиях демографического спада, войны и длительной миграции населения.

К собственному туалету — через границу

Червоное входит в Вознесенский старостат Буджакской громады. После распада Советского Союза селу пришлось пережить немало курьезных ситуаций.

Дело в том, что Червоное находится на границе с Молдовой. До молдавского села Украинка отсюда рукой подать, а точнее — озеро переплыть. Здесь его называют Стурдзенским прудом, и это один из крупнейших водоемов местности — его длина составляет около пяти километров.

Когда после распада СССР определяли государственную границу, сначала разделили пополам пруд, а затем и часть приусадебных участков. Поскольку граница проходит прямо по водной глади, пользоваться водоемом теперь не могут ни молдаване, ни украинцы.

Раньше здесь поили скот, пасли гусей и ловили рыбу жители обеих стран. Более того, после раздела границы по суше у некоторых сельчан часть огородов оказалась в Молдове. А у некоторых за границей неожиданно остались даже уличные туалеты. Над этой историей в селе до сих пор шутят.

В этот день предки сеяли лен и огурцы

Мы приехали в село в День святых Константина и Елены. По рассказам местных жителей, именно в этот день предки сеяли лен и огурцы, а также проводили обряд на хороший урожай. Во время посева приговаривали: «Елене — лен, Константину — огурцы».

Сегодня в Червоном живет всего один Константин, однако праздник здесь продолжают отмечать. Мужчины сварили большой казан курбана, женщины напекли пирогов, а на стол поставили красное вино и колодезную воду. Тосты поднимали за хороший урожай и полные колодцы.

К сожалению, в селе много заброшенных домов. На большинстве из них сохранились даты постройки — 1966–1968 годы. В те времена в Червоном работал крупный колхоз, который помогал сотрудникам строить жилье. Сейчас многие дома словно вросли в землю, заросли кустарником, их крыши перекосились. Зато почти возле каждого двора сохранился колодец.

Переселенцев познакомили с болгарскими традициями

Когда в Червоном закрыли сначала школу, а затем детский сад, руководство Буджакской громады реконструировало здания под Дом милосердия для переселенцев и одиноких пожилых людей. Так в селе появилось 25 новых жителей.

До Вознесенки от Червоного — восемь километров бездорожья. Поэтому рейсовые автобусы сюда не ходят.

Школьники ездят на занятия в Евгеновский лицей и Новодолинскую гимназию школьным автобусом. Дошкольников родители по утрам приводят на остановку, где передают воспитательнице детского сада Юлии Кузук. Она отвозит детей школьным автобусом в Вознесенку.

Сельский клуб после пожара в прошлом году закрыт, однако культурная жизнь здесь не остановилась — ею активно занимается Татьяна Келеш.

— Масштабные мероприятия мы сейчас не проводим, но народные праздники отмечаем, — рассказывает Татьяна. — После открытия Дома милосердия начали приглашать к участию его жителей. На Пасху проводили мастер-класс по росписи писанок, ко Дню вышиванки — мастер-класс по вышивке.

В мероприятиях участвуют и дети, и пожилые люди.

— Мы всегда отмечаем народные праздники «Трифон Зарезан» и «Бабин день». Этим традициям научили и переселенцев из Донбасса и Херсона. Сначала им было непривычно, но потом понравилось, — говорит Татьяна Келеш.

В селе работает и библиотека. Тем жителям Дома милосердия, которым трудно передвигаться, библиотекарь Татьяна Заблудова приносит книги сама.

Что больше всего беспокоит сельчан?

— Очень боюсь, что если мне станет плохо, меня не успеют довезти до больницы, — вздыхает местная жительница.

Удаленность от медицинских учреждений — главная проблема для сельчан. Однако жители Червоного считают, что им повезло:

— У нас есть свой фельдшер.

Почти десять лет в ФАПе работает медсестра семейной медицины Эла Коваржик. Недавно здесь сделали ремонт, а порядок поддерживает младшая медсестра Алла Смотеско. Всё необходимое для оказания первичной медицинской помощи имеется.

— Единственное, чего не хватает, — аптеки. У нас есть лекарства, полученные через благотворительные фонды, но этого недостаточно. Чтобы открыть аптечный пункт на базе ФАПа, нужен кассовый аппарат. Пока же приходится ездить за лекарствами в Буджак или Бессарабское, — рассказывает Эла Коваржик.

Червоненские оптимисты

В селе работает магазин-кафе. Здесь продают продукты, овощи, сладости, напитки, а также товары для дома. Посетители могут выпить кофе и полакомиться пирожными. Покупателей обслуживает Иванна Ангелова — мать пятерых взрослых детей и бабушка одиннадцати внуков.

— Во время войны вести бизнес в селе непросто. Многие молодые люди уехали, а пенсионеры едва сводят концы с концами. Из-за плохих дорог поставщики не хотят возить сюда товар, поэтому мы делаем это сами. Но всё равно не сдаемся — людям ведь нужно где-то покупать продукты. Червоненцы — оптимисты. Мы верим, что война закончится и те, кто уехал, вернутся, — говорит Иванна.

Историческая справка: Червоное

По версии местных жителей, село было основано в 1828–1830 годах.

Первыми поселенцами были выходцы из Валахии, Трансильвании и Молдовы.

Первоначально село называлось Михай — в честь воеводы Михая Храброго.

В 1945 году село переименовали в Червоное.

До 1963 года Червоное входило в состав Бородинского района, затем — Тарутинского.

В Елизаветовку — за брынзой

Дорога в Елизаветовку Богдановского старостата Буджакской громады в основном проезжая: спуск к повороту на село успели отремонтировать еще до начала полномасштабной войны.

Из села ходит автобус в Одессу, а три раза в неделю местным маршрутом можно добраться до Бессарабского.

В селе живут болгары, украинцы и молдаване. Однако разговаривают все, как сами говорят, «на суржике».

Жители Елизаветовки отличаются трудолюбием. Вероятно, любовь к животноводству передалась им от предков-чабанов. Многие семьи держат коров и занимаются овцеводством. Есть хозяйства, где содержат до трехсот овец и около сотни коз. Поэтому брынзы здесь производят в избытке. Если хотите попробовать настоящую овечью или козью брынзу, изготовленную по местной технологии, вам именно сюда.

Для молодежи перспектив нет

На старой детской площадке мы встретились со Светланой, мамой дошкольников.

— У нас хорошее село, но людей с каждым годом становится всё меньше — сейчас здесь живет примерно сто двадцать человек. Проблема не только в войне, но и в том, что село постепенно становится непригодным для жизни. Школа и детский сад закрыты, ФАП есть, но медсестры в нем нет. Санитарка Тамара Сагурская поддерживает там порядок, но чем она может помочь? Дороги разбиты, «скорая» не может проехать, уличного освещения нет. Хорошо, что перед войной провели водопровод и теперь у нас есть вода. А так для молодежи никаких перспектив нет, разве что заниматься фермерством, — вздыхает женщина.

26 школьников и пятеро дошкольников ездят школьным автобусом в Богдановскую школу и детский сад.

«Если нужна помощь — в беде не оставят»

В селе пока работает клуб. Галина Ревенко здесь одновременно директор и художественный руководитель.

— Наши люди дружные. Решили, например, установить поклонный крест — все собрали деньги и сделали. К участию в мероприятиях чаще всего привлекаю школьников, потому что взрослым хватает работы. Самые активные женщины — Людмила Звягинцева, Татьяна Бугаенко и Тамара Загурская. Они и за порядком в селе следят, и в концертах участвуют.

Большинство жителей занимаются фермерством, мужчины работают механизаторами и водителями в сельхозпредприятиях.

— Три фермера — Александр Гроссу, Петр Личак и Иван Майдан — всегда помогают организовывать праздники. Наши люди неравнодушны друг к другу: если кому-то нужна помощь, в беде не оставят, — уверяет Галина Ревенко.

В магазине продают всё и записывают «на карандаш»

В центре Елизаветовки уже более пятнадцати лет работает единственный магазин-кафе предпринимателя Александра Гроссу. Здесь продается всё — от продуктов питания до бытовой техники. Продавец Мария Гараба — мать восьмерых детей и бабушка одиннадцати внуков — готовит кофе на любой вкус.

— Продукты и хлеб нам привозят ежедневно. Холодильные витрины работают, поэтому всё всегда свежее. Сейчас жизнь непростая, поэтому иногда приходится записывать покупки «на карандаш». Но в Елизаветовке это единственный магазин, где люди могут приобрести всё необходимое, — рассказывает Мария.

Так и живут два села — Червоное и Елизаветовка — с надеждой, что жизнь здесь возродится, люди вернутся, а закрытые школы и детские сады снова наполнятся детскими голосами.

Историческая справка: Елизаветовка

На пастбищах в этой местности в 1834 году поселились чабаны. Этот год можно считать датой основания села.

Первыми поселенцами были преимущественно молдаване.

Первое название поселения — Гура-Вейлор (в вольном переводе — «гора тех, кто не знает страха»).

Позже название сократили до Гурово. Местные жители до сих пор так называют село.

В 1945 году село было переименовано в Елизаветовку.

Цифра

Население Червоного и Елизаветовки за последние двадцать лет сократилось втрое: если раньше в каждом селе проживало до 600 человек, то сейчас не насчитывается и 150 жителей.

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