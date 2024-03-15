Новости Одессы и Одесской области

Что сделал для Одессы погибший Сергей Тетюхин, бывший заместитель мэра города

Что сделал для Одессы погибший Сергей Тетюхин, бывший заместитель мэра города

В результате российского ракетного удара 15 марта 2024 года погиб экс-вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин. Благодаря его инициативам, улицы города стали комфортнее и безопаснее. Горсовет он покинул, чтобы стать защитником Украины и провожали его аплодисментами.

Сергей Тетюхин был одним из городских чиновников, которых уважали. Он не связан со скандалами, его не обвиняли в коррупции. А когда на сессии горсовета сообщили о его увольнении, ради службы в ВСУ, зал провожал Сергей Тетюхина аплодисментами.

В Одесской мэрии отметили, что он был профессиональным, порядочным и высоконравственным человеком, талантливым руководителем и настоящим патриотом Украины.

Сергей Тетюхин внес большой вклад в развитие транспортной инфраструктуры города, оптимизацию городского пространства, развитие международного сотрудничества.

В прошлом году он решил присоединиться к Силам обороны Украины. Без каких-то дополнительных причин, а просто потому что был патриотом своей страны. 

Оснащение города коммунальной техникой, автобусами, автовышкой, солнечная станция на поликлинике, все это его заслуги. 

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Также Сергей Тетюхин много сделал для безопасного движения в Одессе: по его инициативе и под его руководством в подсвеченные переходы, антипарковочные столбики, круговое движение на перекрестках, велополосы, островки безопасности.

Он занимался ремонтом улицы Черняховского, привлек экспертов и активистов и она получила нормальный европейский вид.

Одесский городской совет и Одесский городской голова Геннадий Труханов выражают глубокие и искренние соболезнования в связи с тяжелой потерей этого светлого человека и хорошего друга.

Коллектив “Одесской Жизни” присоединяется к соболезнованиям близким и семье Сергея Тетюхина.

Также известно, что от этого же ракетно удара погиб командир батальона специального назначения “Цунами” Александр Гостищев, ранее бывший первым замом главы Нацполиции в Одесской области и Дмитрий Абраменко, начальник управления превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области, замруководителя облуправления.

Всего погибло, по информации на 19:00 15 марта, 19 человек, 74 ранены. Среди погибших есть спасатель и медик, жизни которых забрал повторный ракетный удар, когда они прибыли на место прилета, чтобы помочь раненым и пострадавшим.

Фото и видеорепортаж о последствиях ракетного удара можно посмотреть по этой ссылке: Последствия ракетной атаки по Одессе 15 марта: число погибших уже 16 (фоторепортаж, видео)

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