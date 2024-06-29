Зеленский наградил посмертно фельдшера одесской «экстренки», убитого российской ракетой

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество III степени» (посмертно) одесского фельдшера Сергея Ротару, который одним из первых прибыл на место ракетного удара по Одессе 15 марта 2024 года, чтобы спасать пострадавших, и погиб в результате повторного ракетного удара.
Соответствующий указ, приуроченный ко Дню Конституции Украины, обнародован на сайте главы государства.
«Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени… Ротару Сергея Сергеевича (посмертно) – фельдшера обособленного подразделения «Одесская станция экстренной (скорой) медицинской помощи коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Одесского областного совета», – сказано в документе.
Напомним, днем 15 марта 2024 года рашисты дважды ударили по Одессе баллистическими ракетами. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья.
На помощь пострадавшим незамедлительно направилась бригада медиков, в составе которой был и фельдшер Сергей Ротару. Но как только медики приступили к выполнению своих служебных обязанностей, враг нанес в то же место повторный ракетный удар.
Всего в результате той атаки погиб 21 человек, в том числе и Сергей Ротару.
У погибшего фельдшера остались жена и двое сыновей.
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