Одессу атакуют ракетами: есть попадание в жилые дома (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Воздушная тревога в Одессе прозвучала в 11:01. А уже через четыре минуты прозвучал первый взрыв.

По данным мониторинговых каналов, был запуск баллистических ракет с территории Крыма.

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» сообщает, что в результате прилета есть повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно — это жилой дом. Вспыхнул пожар.

Атака продолжается, враг повторно запускает ракеты в сторону Одессы и области. Раздаются взрывы.

Официальной информации об атаке пока нет.

Тем временем тревога продолжается, возможны новые пуски ракет. Лучший способ сберечь свое здоровье и жизнь — оставаться в укрытии либо находиться дома в тех помещениях, где нет окон, соблюдая правило двух стен.

Ранее военные рассказали, почему враг не жалеет ракет для Одессы и области.

ОБНОВЛЕНО в 12:10

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются.

Местные телеграм-каналы сообщают об около 30 пострадавших.