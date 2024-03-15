Новости Одессы и Одесской области

Одессу атакуют ракетами: есть попадание в жилые дома (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Одессу атакуют ракетами: есть попадание в жилые дома (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Враг продолжает дневные атаки на Одессу. Днем, 15 марта, после объявления воздушной тревоги, в городе раздаются взрывы. Сообщается о прилете в объект инфраструктуры, начался пожар.

Воздушная тревога в Одессе прозвучала в 11:01. А уже через четыре минуты прозвучал первый взрыв.

По данным мониторинговых каналов, был запуск баллистических ракет с территории Крыма.

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» сообщает, что в результате прилета есть повреждения гражданской инфраструктуры. Предварительно — это жилой дом. Вспыхнул пожар.

Атака продолжается, враг повторно запускает ракеты в сторону Одессы и области. Раздаются взрывы.

Официальной информации об атаке пока нет.

Тем временем тревога продолжается, возможны новые пуски ракет. Лучший способ сберечь свое здоровье и жизнь — оставаться в укрытии либо находиться дома в тех помещениях, где нет окон, соблюдая правило двух стен.

Ранее военные рассказали, почему враг не жалеет ракет для Одессы и области.

ОБНОВЛЕНО в 12:10

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются.

Местные телеграм-каналы сообщают об около 30 пострадавших.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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