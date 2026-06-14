Ключевые моменты:

В ночь на 14 июня беспилотники атаковали ряд промышленных и логистических объектов в России и на оккупированных территориях, в том числе химический завод Азот в Тульской области.

Литва, Польша и Франция проведут учения НАТО возле Сувалкского коридора для отработки его защиты.

На саммите G7 президент США Дональд Трамп не планирует отдельную двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

В США заявляют, что российское наступление в Украине фактически остановилось, а украинские силы продолжают удары по военным и энергетическим объектам РФ.

МАГАТЭ сообщило о возобновлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после ремонта, который стал возможным благодаря локальному прекращению огня.

Масштабные атаки БПЛА на объекты в России и на оккупированных территориях

В ночь на воскресенье, 14 июня 2026, беспилотники атаковали ряд промышленных и логистических объектов на территории России. Одной из главных целей стал Новомосковский химический завод Азот в Тульской области, где после взрывов вспыхнул пожар. Это предприятие является одним из самых крупных в РФ и производит компоненты (аммиак, азотную кислоту), используемые для изготовления взрывчатых веществ и боеприпасов для российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, зафиксированы удары по другим стратегическим точкам:

Смоленская область: под атакой оказалась железнодорожная инфраструктура в городе Вязьма.

Орел: обломки или попадания повлекли за собой пожар в 17-этажном жилом доме на улице Раздольной.

Донецкая область: сообщалось о поражении локомотивного депо в оккупированном Иловайске.

Крым и Краснодарский край: источники также упоминают пожары на ТЭЦ в Крыму и морском терминале в Темрюкском районе, произошедших в результате предварительных атак.

Обучение НАТО Gallant Boar 2026 вблизи Сувалкского коридора

Литва анонсировала проведение совместных военных маневров «Галантный вепрь 2026» (Gallant Boar 2026), которые продлятся с 16 по 26 июня. В учениях примут участие подразделения Литвы, Польши и Франции.

Главная цель маневров – отработка быстрой и эффективной защиты Сувалкского коридора, который считается стратегически уязвимым участком, соединяющим страны Балтии с другими членами НАТО и отделяющими территорию Беларуси от Калининградской области РФ. Программа включает совместные военные операции и укрепление оперативной совместимости между союзниками. В преддверии учений, 13 июня, в Литве наблюдалось интенсивное перемещение военной техники по дорогам страны.

Саммит G7 в Эвьяне: дипломатические планы Трампа и состояние фронта

На саммите G7, который пройдет 15-17 июня во французском городе Эвьян, президент США Дональд Трамп не намерен проводить двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским. Хотя оба лидера примут участие в совместной рабочей сессии, Трамп сосредоточится на отдельных переговорах с лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии.

В то же время чиновники США дают оценку ситуации на поле боя, отмечая, что российское наступление в Украине фактически остановилось. Американская сторона подчеркивает стремление к скорейшему завершению войны, тогда как украинские силы продолжают наносить удары по энергетическим и военным объектам агрессора.

Восстановление питания Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о возобновлении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Ремонтные работы удалось провести благодаря локальному прекращению огня. Это было уже 19-е отключение станции от основной сети с начала полномасштабного вторжения; во время последнего инцидента объект более трех дней работал на аварийных дизель-генераторах для поддержки охлаждения реакторов.

Читайте также: Украина без детей? В Одессе обсудили угрозу, которую больше нельзя игнорировать