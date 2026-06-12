Ключевые моменты:

Одесский горсовет потребовал убрать портрет Виктора Цоя со «стены рок-н-ролла» в Летнем театре.

Также речь идет о демонтаже надписей на русском языке на объекте.

Обращение направлено собственникам и арендаторам территории Летнего театра.

Информацию о документе распространила организация «Деколонізація. Україна».

Об сообщают на своих страницах в соцсетях активисты общественной организации «Деколонізація. Україна».

Также общественники обнародовали документ за подписью главы Приморской районной администрации Марата Королева, адресованный Игорю Коваленко, директору совместного предприятия «Солинг», арендующего землю под Летним театром. Чиновники ссылаются на необходимость очищения городского пространства от символов российской и советской культуры.

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Напомним, неправительственная организация «Деколонізація. Україна» позиционирует себя как «общественная организация, занимающаяся очищением страны от всего русского и советского».

Изображение Виктора Цоя появилось в Летнем театре Одессы 2 октября 2021 года в рамках открытия «стены рок-н-ролла». Портрет музыканта стал частью масштабного мурала, на котором художники изобразили 13 украинских и зарубежных исполнителей.

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