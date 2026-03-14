Ключевые моменты:

В Одессе состоялась памятная акция к первой годовщине убийства общественного активиста Демьяна Ганула;

Участники возложили цветы у мемориальной доски на месте трагедии, открыли мурал на Греческой площади и провели мирное шествие по городу;

По данным следствия, Ганул был убит 14 марта 2025 года в центре Одессы.

Журналистка Елена Кудряшова побывала на месте проведения памятной акции в Одессе и пообщалась с организаторами и участниками мероприятия. Среди них — глава общественной организации «Робимо вам нерви» Екатерина Мусиенко, одна из организаторов акции Майя Цоколенко, жена погибшего Жанна Ганул и его побратим Александр Витер.

При подготовке материала также использовались архивные официальные сообщения Национальной полиции Украины и данные следствия, в которых сообщается об обстоятельствах гибели активиста.

Соратники Демьяна Ганула вспомнили в Одессе погибшего активиста

В Одессе прошла памятная акция к годовщине убийства общественного активиста Демьяна Ганула. В городе состоялись возложения цветов у мемориальной доски на месте его гибели, открытие мурала и мирное шествие, к которому присоединились близкие, друзья, побратимы, родные и единомышленники.

В день годовщины его убийства общественная организация «Робимо вам нерви» организовала ряд памятных мероприятий. В них приняли участие люди, которые знали Демьяна лично, работали с ним, дружили и были рядом в разные периоды его жизни.

Екатерина Мусиенко, глава общественной организации «Робимо вам нерви» и организатор памятного шествия, говорит:

— Сегодня годовщина со дня убийства общественного деятеля, одесского националиста Демьяна Ганула. Мы организовали памятное шествие в его честь, чтобы собраться сегодня и показать, что город помнит. Как бы враг ни пытался осквернить память о Демьяне, навязать какие-то стереотипы о нем, мы видим в нем настоящего украинского патриота, помним о нем и продолжаем его дело.

Звучали и радикальные высказывания: «Режь кацапа, спасай Одессу! Сделанное Демьяном не сотрёшь, нас всех не убьёшь».

Кроме шествия, в этот день в Одессе состоялось возложение цветов у мемориальной доски на месте убийства Демьяна Ганула. Также на Греческой площади открыли небольшой мурал в трафаретном стиле — с изображением общественного деятеля и его цитатой. Несмотря на то что событие широко не анонсировалось, на акцию собрались несколько десятков человек.

Одна из участниц мероприятия, Майя Цоколенко, говорит о Демьяне не только как об общественном деятеле, но и как о человеке, которого знала лично:

— Я не только присоединилась к акции, но и организовала её, являюсь одной из организаторов. 14 марта запомнилось не только как День украинских добровольцев, но для Одессы это также день убийства Демьяна Ганула — нашего близкого друга, общественного деятеля и человека, которого я знала лично.

— Это была значительная фигура для Одессы, потому что он боролся за всё украинское в Одесской области сам, очень много лет. Мы знаем, что Одесская область является русифицированным регионом, и на самом деле очень трудно столько лет бороться почти в одиночку. Поэтому его убили за его позицию, за принципиальность и стойкость.

Что говорили о Демьяне Гануле его жена и побратимы

Для жены Демьяна, Жанны, эта дата — не только день публичной памяти, но и годовщина личной утраты, которая навсегда останется болью для семьи. После него осталась, в частности, маленькая дочь Сара, для которой память об отце теперь будет жить в воспоминаниях близких, фотографиях, городских символах и словах тех, кто пришёл в этот день почтить его память.

— Друзья, мне трудно подобрать слова, потому что для меня это потеря одновременно и личная, и общенационального характера. Это то, что я, наверное, не смогла сказать ему при жизни. Но могу сказать сейчас: главной фанаткой его деятельности на самом деле была я — в Одессе. И то, что его уже нет с нами, возлагает на нас большую ответственность: помнить, хранить эту память, продолжать деятельность и беречь идеи.

После выступления жены слово взял побратим Демьяна Ганула Александр Витер. В его словах было меньше скорби и больше размышлений о наследии, которое, по мнению участников акции, Демьян оставил в Одессе.

— Демьян не мог жить иначе. Он как мыслил, так и жил — последовательно и смело. И такие люди меняют этот мир. Либо при жизни, либо становясь символом, знаменем, которое держат другие поколения, чтобы изменить этот мир.

— Я сейчас смотрю на всех вас, на новое поколение, и вижу в ваших руках именно это знамя. Знамя Демьяна. Его идеи. Идеи украинской Одессы. И эти идеи уже не остановить, как бы ни хотел враг.

Памятная акция в Одессе в этот день была не только о скорби. Она была и о памяти, и о присутствии человека в городском пространстве даже после смерти — в словах, в графике на стене, в цветах у мемориальной доски и в лозунгах, которые скандировали участники шествия.

И именно эти слова стали главным итогом дня: сделанное Демьяном не сотрёшь, а всех — не убьёшь.

Убийство Демьяна Ганула: ключевые факты

Обстоятельства гибели

Резонансное убийство произошло 14 марта 2025 года в центре Одессы на проспекте Украинских Героев (бывший Александровский проспект). Неизвестный дважды выстрелил в 31-летнего активиста из пистолета «ТТ». От полученных ранений Ганул умер на месте. Полиция задержала подозреваемого в тот же день — им оказался 46-летний дезертир Сергей Шалаев. Следствие квалифицирует преступление как заказное убийство, связанное с общественной деятельностью погибшего.

Кем был погибший

Демьян Ганул — один из наиболее известных проукраинских активистов Одессы, основатель общественной организации «Уличный фронт» и волонтёр. Он был известен радикальной борьбой с незаконными застройками и пророссийским влиянием в регионе. После его смерти подтвердилось, что Ганул был действующим военнослужащим спецподразделения ВМС ВСУ. Из-за своей бескомпромиссной позиции он годами находился под давлением и пережил ряд покушений и поджогов имущества.

Демьян Ганул — заметная, резкая и во многом противоречивая фигура для Одессы. За годы своей деятельности он имел как многочисленных сторонников, так и немало противников. Для одних он был человеком, последовательно и жёстко отстаивавшим украинскую Одессу, для других — фигурой одиозной и неудобной. Однако даже те, кто не разделял его методов или взглядов, вряд ли станут отрицать: он был одним из тех, кто много лет влиял на городской общественный порядок дня.

Ранее активисты организации «Робимо вам нерви» инициировали установку мемориальной доски в память о Демьяне Гануле.

Фото автора