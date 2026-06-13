Ключевые моменты:

Одесса летом 2026 года предлагает гораздо больше, чем пляжный отдых — город объединяет историю, архитектуру, парки и море.

Среди ключевых локаций – Дерибасовская и Приморский бульвар как центральные туристические маршруты.

Важные достопримечательности: Одесский оперный театр и Пассаж

Популярны парки: Шевченко, Стамбульский и Победы.

Спрос на отдых в Одесской области растет, прогнозируемая загруженность гостиниц в сезон 2026 — до 75% в Одессе и 85% в области

Главные достопримечательности Одессы, которые стоит увидеть летом

Одесса объединяет историю, архитектуру и культурное наследие, и каждая локация имеет свой характер.

К примеру, Дерибасовская – одна из самых известных улиц города, где всегда людно, звучит музыка и работают уличные артисты. Рядом расположен Приморский бульвар – более спокойная, но не менее символическая локация. Это один из базовых маршрутов для тех, кто решает посмотреть в Одессе летом.

Конечно, Одесский оперный театр в стиле венского барокко считается одним из самых красивых в Европе. Рядом находится Пассаж – крытый торговый комплекс с уникальной архитектурой. Летом здесь также проводятся мероприятия, поэтому культурная программа города не останавливается.

В нашем городе также много зеленых просторов, где можно отдохнуть от жары и шума города.

Парк Шевченко – один из самых популярных для прогулок благодаря аллеям и тени деревьев. Стамбульский парк немного дальше центра, но отличается современным благоустройством и более спокойной атмосферой.

Парк Победы. Большая зеленая зона с велодорожками, аттракционами и пространством отдыха. Летом здесь особенно много людей, ведь это один из самых больших парков города.

Французский бульвар. Одна из самых красивых городских магистралей, объединяющая историческую застройку, санатории и выходы к морю. Рядом расположены музеи и пляжи.

Ну и, конечно, летний отдых в Одессе невозможно представить без моря. В Одессе разрешили доступ граждан к 13 пляжным зонам на побережье. Среди открытых пляжей — «Аркадия», «Дельфин», «Чайка», «Золотой берег» и инклюзивный пляж «Без границ». К примеру, Аркадия – самый известный курортный район города с клубами, ресторанами и аквапарком. Это центр ночной и активной жизни Одессы летом. А вот Ланжерон – центральный городской пляж, до которого легко добраться пешком. Рядом расположен дельфинарий, особенно популярный среди семей с детьми. Ну а Золотой Берег – более спокойный пляж для тех, кто ищет отдых без большой толпы и шума.

Напомним, несмотря на войну и опасность, украинцы массово планируют отпуска в Одесской области. Морское побережье обогнало даже Карпаты по популярности, а спрос на гостиницы стремительно растет. Летом 2026 г. загруженность гостиниц прогнозируют на уровне 75% в Одессе и 85% в области.

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