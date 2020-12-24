В Одесский архив – за гражданством

В течение года специалисты Одесского архива обрабатывают более десяти тысяч запросов: социально-правовых, биографических, генеалогических. Интересует посетителей генеалогия, в основном, как «трамплин» для получения зарубежного гражданства. Особенно популярны паспорта Израиля, Германии, Румынии.

– Можно с уверенностью сказать, что немало жителей Бессарабии имеют вторые румынские паспорта, – убежден заместитель директора Одесского архива Сергей Крачков. – Румыния, как и Украина, дает гражданство по территориальному признаку. И если предки родились там, можно получить румынский паспорт. А так как до 1944 года правобережье Днестра принадлежало Румынии, то сегодня в Бессарабии румынский паспорт не сделал себе только ленивый.

Начинать искать родословную нужно с «семейного шкафа»

Для получения нужных сведений необходимо подать заявление и отправить запрос. Но начинать поиски «своих корней», говорят архивисты, надо с «собственного шкафа»: собрать семейные документы, расспросить родственников. Затем обратиться в Национальную научную библиотеку, где хранятся старинные справочники, в которых можно найти конкретные данные – фамилии, род деятельности. А уж потом в поисках конкретных документов обращаться в архив. Их поиск обычно продолжается в течение месяца – ведь в архиве миллионы бумаг.

Ну а затем заказчик может изучить дело в читальном зале. А может и дистанционно – архив занимается оцифровкой фондов, и все его перечни, описи, справочники размещены в электронном виде на сайте.

Купленные родословные

В прошлом году архив просто «накрыло» волной запросов фирм, занимающихся «платной генеалогией».

– Дело прибыльное – наивные люди готовы платить немалые деньги за то, что можно получить бесплатно. Фирмы же, специализирующиеся на генеалогии, берут за это 30 долларов, – рассказал Сергей Крачков. – Генеалогическое исследование одной линии обходится для их клиентов в две-три тысячи долларов. И если наша архивная справка стоит 143 гривни, то у них – 100 – 200 долларов.

Выдается такая справка со ссылкой на архивные документы. И имеет юридическую силу. На ее основании можно, например, наследство получить. И несколько раз, по словам архивистов, к ним приходили запросы о том, выдавал ли архив такие-то документы. Якобы архивные справки носили явные признаки подделки.

– Могли бы эти фирмы напрямую с нами договоры заключать, — считает руководство архива. – Но делать это они не намерены. Напротив – пытались «раскачать ситуацию» через антимонопольный комитет. И в АМКУ почему-то решили, что мы подпадаем под антимонопольное законодательство. Но по закону мы не являемся монополистами – мы хранители информации, которую предоставляем всем. Удалось все же отбиться.

А вообще, убеждены архивисты, поиски своих корней – сродни детективному расследованию. И, открывая дела столетней давности, соприкасаешься с историей напрямую.

100 лет истории Одесского архива

В этом году Одесский архив отметил свой столетний юбилей. Дату его рождения относят к 1920 году, когда губернской комиссией был издан приказ о создании госархива, объединившего все ведомственные и частные архивы региона. К тому же в то время он входил в систему НКВД.

Правда, из-за нехватки бумаги учреждения не спешили предоставлять документы. Огромное их количество пошло на вторсырье, в топку либо на оборотные материалы.

– У нас есть фонды 1919-1920 годов. И большая часть советских документов этого времени написаны на «вторичке»: с одной стороны, как правило, коряво и безграмотно – один документ, а на обороте – другой, более старый, – рассказал Сергей Крачков.

Свое нынешнее здание – бывшую Бродскую хоральную синагогу – архив получил в 1942 году по решению одесского градоначальника времен оккупации Германа Пынти. А после ухода из города советских властей ценные архивные документы были разграблены и пачками продавались для упаковки на одесских базарах.

Архив «на птичьих правах»

После войны здание неоднократно перестраивали – вместо того, чтобы строить новое хранилище для разросшихся архивных фондов. И доперестраивались: в 2003 году подпорная стена, идущая от крыши в подвал, начала отходить. Здание было признано аварийным – 60% износа. А после трагедии в доме Асвадурова МЧС, проведя обследование, запретило госархиву в нем находиться.

Правда, пока архив не трогают. Но имеют законные основания подать на него в суд. К тому же в 2016 году облсовет вернул бывшую синагогу (здание архива) еврейской общине. Так что юридически помещения у Государственного архива Одесской области нет. А предлагаемые властями варианты критики не выдерживают. Необходимо строить новый архив. Для этого надо порядка 800 миллионов гривен с учетом выделенного земельного участка.

– Сегодня для решения этого вопроса мы вышли на Офис Президента. И нынешний губернатор Сергей Гриневецкий в свою первую каденцию с архивом обещал вопрос решить, – вспоминает Сергей Крачков.

История поиска происхождения одной семьи

Главному научному сотруднику Максиму Дубне – 22 года. Пять лет назад увлекся генеалогией своей семьи и начал исследовать ее историю в Одесском архиве. Настолько увлекло, что после окончания исторического факультета ОНУ решил прийти сюда работать.

Историю происхождения своей семьи Максим «накопал» до 1742 года. По одной линии – крепостные крестьяне из Черниговской губернии, переселенные в южные степи в районе реки Тилигул (сейчас село Заводовка).

Предки по второй линии – безземельная польская шляхта. В Одесскую область были переселены в 1951 году в ходе польско-советского обмена участками припограничных территорий. Их зажиточные родственники иммигрировали в Канаду. А в семье предков Максима было 15 детей – куда уж ехать?

– В архиве я нашел родовой герб, опись имущества моего прапрадеда, составленную при поступлении в колхоз, – рассказал Максим. – К тому же – еще и родственников в Торонто.

Архивные истории

Сотрудники архивного учреждения – это хранители истории и нашего народа, и нашей страны, и нашего города, и наших семей. Они не только обеспечивают сохранность документов, выдают справки и копии. Они помогают найти начало, становятся проводниками в истории. А за помощью к архивистам обращаются, порой, очень необычные люди.

Бабушка Сталлоне

Жаклин Сталлоне – мать голливудского супермена – обратилась в Одесский архив напрямую. В нашем городе до иммиграции в США проживала бабушка популярного актера. Но, к сожалению, по словам главного специалиста Марины Зарицкой, иностранные гости точно не знали, под какой фамилией. Но все же дальний родственник Сталлоне в Одессе имеется – племянник Жаклин Валерий Кравченко, владелец центра пластической хирургии и косметологии «Доктор Моцарт».

– Они даже с Сильвестром Сталлоне похожи, – считает Марина.

Тайна смерти капитана Кука

А вот одесских представителей рода знаменитого британского мореплавателя Джеймса Кука ей найти удалось. С такой просьбой обратился в архив дальний потомок прославленного капитана.

Дело в том, что исследователи до сих пор бьются над тайной смерти Джеймса Кука.

В Сиднейском музее есть стрела, которой, утверждали бережно хранившие ее туземцы, капитан был убит. На ней были обнаружены частицы человеческой кости, якобы принадлежавшей Куку. Вот только проверить достоверность этого предположения было невозможно. Дети капитана потомством не обзавелись.

Поэтому пришлось проследить линию его родной сестры Маргарет. Ее потомок Корнелиус Кук во второй половине 19 века поселился в Одессе. Здесь вместе с сыном открыл единственный в то время салон автомобилей, где к тому же предлагались техосмотр, ремонт и большой выбор английских шин.

Его внук Гораций Джонович Кук женился на одесситке, а в 1917 году вывез семью из Одессы в Англию. Сегодня потомок знаменитого капитана – гражданин Великобритании. Чтобы его обнаружить, Марине Зарицкой пришлось провести расследование, достойное Шерлока Холмса.Так что тайну смерти Джеймса Кука ученые смогут разгадать с помощью одесского архивиста.

Ранее мы публиковали: Архив Одесской области: где найти приют учреждению?