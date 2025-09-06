Ключевые моменты:

В Дунайской дельте дикие лошади хорошо адаптировались за пять лет и дали потомство;

Они помогают сохранять экосистему и предотвращать пожары.

Как сообщается на странице общественной организации Rewilding Ukraine в Facebook, сейчас животные выглядят и чувствуют себя отлично.

«В этом году у них много малышей – важный знак успешной адаптации. Из-за ограничения доступа к этой части заповедника не так часто удается получить новости об этих животных. Поэтому мы радуемся любым известиям о них», – отмечается в сообщении.

По словам экологов, дикие лошади поддерживают мозаичную структуру ландшафта заповедника, способствуют восстановлению лугов и открытых пространств, а также создают среду обитания для многих других видов. Кроме того, выедая излишнюю растительность, они помогают бороться с пожарами. Их присутствие – это еще один шаг к восстановлению живой и устойчивой экосистемы.

«Такой результат – часть более широких усилий по ревайлдингу в дельте: создание условий для восстановления природы, возвращения диких животных, процветания местных общин вместе с природой», – добавили в Rewilding Ukraine.

Напомним, ранее в ландшафтном заказнике «Тарутинская степь» в Одесской области появились на свет пятеро маленьких куланов – редких животных из семейства лошадиных.

