Ключевые моменты:

В заказнике «Тарутинская степь» родились 5 диких куланов – исчезающего вида;

Это первое подтвержденное размножение куланов в дикой природе на юге Украины;

Экологи добиваются создания Национального парка «Буджацкие степи» для защиты экосистемы;

Куланы занесены в Красную книгу – они исчезают из-за утраты среды обитания и последствий человеческой деятельности;

Возвращение куланов – важный шаг в восстановлении дикой степи в Европе.

Как сообщили в общественной организации по охране природы Rewilding Ukraine, рождение маленьких куланов в дикой природе – это настоящее чудо для украинской степи.

«Еще недавно куланы были лишь упоминанием из прошлого, но благодаря нашей работе этот удивительный вид снова бегает свободно на юге Украины. Мы гордимся, что смогли вернуть куланов в Тарутинскую степь – один из самых больших участков дикой степи, сохранившейся в Европе», – говорится на странице организации в Facebook.

Но, как отмечают защитники дикой природы, возвращение куланов – это только начало: чтобы у этих животных было будущее на Одесчине, им нужна надежная охрана.

«Именно поэтому мы продолжаем настаивать на предоставлении территории статуса Национального природного парка «Буджацкие степи». Это позволит защитить не только куланов, но и стремительно исчезающую уникальную экосистему степи», – добавили общественники.

Справка ОЖ:

Кулан – это дикий осел, представитель семейства лошадиных. Он напоминает обычного осла, но выглядит более стройным, поджарым и быстрым. На его спине обычно заметна темная полоса. Куланы обитают в полупустынях и степях Азии, от Казахстана до Ирана, а также в некоторых районах Кавказа.

Сегодня эти животные считаются исчезающим видом. Главные причины – утрата естественной среды обитания из-за человеческой деятельности, активное освоение земель, конкуренция с домашним скотом за воду и пищу, а также охота в прошлом, когда животных истребляли ради мяса и шкур. Кроме того, из-за сокращения и изоляции популяций снижается генетическое разнообразие, что делает куланов еще более уязвимыми.

Для сохранения вида куланы занесены в Красную книгу, охраняются на государственном и международном уровнях. Ученые работают над восстановлением популяции: создаются заповедные территории, реализуются программы по реинтродукции животных в природу и разведению в неволе. Все это дает надежду на то, что куланы не исчезнут окончательно.

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