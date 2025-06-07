По словам ученого, барсуки европейские активны преимущественно в ночное время. Они обитают в сложных норах, которые могут достигать глубины пяти метров и более. Часто в одной такой норе проживают целые семейства, насчитывающие от десяти до двадцати особей.

Иван Русев отметил, что в случаях, когда популяция барсуков значительна, они способны создавать целые подземные «города» с соединенными между собой норами. Такие жилища могут существовать в течение десятков лет, и в них проживают барсуки многими поколениями. Кроме контроля санитарного состояния побережья лимана и моря, барсуки также способствуют поддержанию здорового состояния популяций многих мелких травоядных животных.

Интересным фактом о барсуках европейских является их моногамность — подобно лебедям, они находят себе пару один раз на всю жизнь. Несмотря на свой милый внешний вид, барсук является достаточно смелым животным и способен дать отпор даже волку, хотя обычно предпочитает бегство от опасности.

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