Волки, кабаны, лиса и «уклонисты»: одесские пограничники показали забавное видео

Пограничники Подольского отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины обнаружили десятки нарушителей на приднестровском участке украино-молдавской границы. При этом в объектив видеокамер попали как «уклонисты», так и стаи диких зверей.
Об этом рассказали на странице ведомства в Facebook и показали забавное видео.
«В этот раз в объектив технических средств охраны границы попали правонарушители, которые были сразу задержаны, и стаи диких зверей – волки, кабаны, лиса, которые могут представлять опасность», – сообщили пограничники.
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Стражи границы призывают людей быть внимательными, не нарушать границу и не пренебрегать правилами собственной безопасности, ведь прогулки в таких местах могут нести угрозу жизни и здоровью.
Ранее вблизи украинско-молдавской границы пограничники спасли влюбленную пару, угодившую в ловушку среди болот и зарослей.
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Фото: скриншот с видео