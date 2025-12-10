Ключевые моменты:

1 декабря 2025 г. российский ракетный удар повредил неактивную нефтебазу в Одесской области.

В воздух попало 20 тонн токсинов.

Выбросы ухудшают качество воздуха и оказывают негативное влияние на здоровье.

Пожар произошел на прошлой неделе

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, 1 декабря 2025 года в результате ракетного удара врага была повреждена неактивная нефтебаза в поселке Овидиополь Одесской области.

Стоит отметить, что огонь охватил около 220 квадратных метров площади. Кроме этого, при тушении пожара в атмосферу попали около 20 тонн загрязнителей, из которых 17,4 тонны — это диоксид углерода.

По словам экологов, такие опасные выбросы существенно ухудшают качество воздуха, особенно в прибрежных районах, где из-за погодных условий вещества быстро распространяются. Также подобные экологические катастрофы имеют продолжительные последствия и со временем влияют на состояние почв, водных ресурсов и здоровья людей. К слову, возобновление экосистем после подобных инцидентов может занимать несколько лет.

Также читайте: Екологічна катастрофа в Сухому лимані: що призвело до забруднення на мільярди гривень.

Как выброс диоксида углерода может повлиять на здоровье и самочувствие

В общем, диоксид углерода (СО₂) в небольших концентрациях является естественной частью воздуха и необходим для нормальной работы дыхательной системы, но его повышенное содержание вредно влияет на организм человека. Добавим, что чем выше концентрация СО₂ в воздухе, тем сильнее становятся симптомы:

При незначительном превышении нормы люди могут ощущать сонливость, слабость, снижение концентрации внимания и работоспособности.

Возможна головная боль, раздражительность, ощущение «удушающего» помещения и т.д.

Если уровень СО₂ высок, то появляются головокружение, одышка, учащенное сердцебиение, повышение АД, тошнота.

При очень высоких концентрациях диоксид углерода угнетает дыхательный центр, может вызвать остановку дыхания и приводить к смерти в течение десятков минут.

Особенно уязвимы к этому веществу дети, пожилые люди и те, у которых хронические заболевания легких, сердца или астма.

Читайте также: Атака дронов на Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры.