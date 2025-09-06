Ключевые моменты:

  • В Одессе и области 7 сентября сохранится теплая погода;
  • Днем температура воздуха в Одессе составит +25+27°С, в области – до +30°С;
  • Ночью воздух остынет до +13+18°С;
  • Температура морской воды – +22+23°С.

Прогноз погоды в Одессе на 7 сентября

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 7 сентября

По Одесской области в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября 2025 года украинцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – полное лунное затмение под названием «Кровавая луна».

Фото Марии Котовой

