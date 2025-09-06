Ключевые моменты:
- В Одессе и области 7 сентября сохранится теплая погода;
- Днем температура воздуха в Одессе составит +25+27°С, в области – до +30°С;
- Ночью воздух остынет до +13+18°С;
- Температура морской воды – +22+23°С.
Прогноз погоды в Одессе на 7 сентября
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 сентября
По Одесской области в воскресенье ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября 2025 года украинцы смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – полное лунное затмение под названием «Кровавая луна».
Фото Марии Котовой