В Вилково олени-переселенцы стали наведываться на огороды жителей: как решали проблему

Об этом рассказали в организации Rewilding Ukraine.

Напомним, лани и олени, выпущенные в дельту Дуная, прибыли с запада Украины, преодолев расстояние около 1000 км, чтобы поселиться в своем новом доме.

Животные помогают поддерживать богатство растительного и животного мира на большой территории Дунайского биосферного заповедника. Но зимой и весной уровень воды в дельте был чрезвычайно высоким, и многие олени и лани переместились на возвышенные участки островов в поисках пищи. И это привело их на огороды местных жителей в окрестностях Вилково.

«Я видела несколько самок и одного самца оленя, которые пришли на мой огород, — рассказывает местная фермерша Яна Белопшицкая, — Они подошли очень близко и были такие же красивые, как на фото. Хотя они и красивые, я не хочу, чтобы они повредили мои деревья».

Местные жители обратились с проблемой в горсовет, а тот в свою очередь — в Rewilding Ukraine. Во время встречи сотрудников с представителями общественности и власти было решено установить защитные ограждения.

«Не только олени и лани, которых мы выпустили, наведывались на огороды, — объясняет Олег Дьяков, специалист по восстановлению экосистем Rewilding Ukraine, — Там также выпасались местные коровы и приходили дикие кабаны и другие животные. Ситуация справедливо вызвала недовольство в обществе. Мы совместно решили, что установка ограждения является лучшим вариантом как для людей, так и для диких животных».

Учитывая запросы местных жителей, команда Rewilding Ukraine выделила 3,5 тысячи метров ограждения для защиты огородов.

А чтобы обеспечить дальнейшее гармоничное сосуществование человека и дикой природы, команда Rewilding Ukraine подписала Меморандум о сотрудничестве с городским советом Вилково.