Ключевые моменты:

В Одессе мужчина бил немецкую овчарку палкой и тянул её за хвост.

По факту жестокого обращения с животным полиция открыла криминальное производство.

Злоумышленником оказался 53-летний местный житель, который заявил, что хотел загнать собаку во двор.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы и конфискация животного.

Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУНП в Одесской области, недавно в сети появилось видео, на котором мужчина бьет палкой немецкую овчарку и тянет ее за хвост.

При проверке правоохранители установили, что инцидент произошел в частном секторе Пересыпского района Одессы. Личность мужчины, присутствующего на видео, быстро установили и разыскали — им оказался 53-летний местный житель. По его словам, он якобы хотел загнать собаку во двор, откуда животное убежало.

В настоящее время следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Согласно санкции этой статьи максимальное наказание — до трёх лет лишения свободы и конфискация животного.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как будут наказывать жителя Одесской области, который жестоко избавился от щенков.