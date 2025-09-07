Ключевые моменты
- 7 сентября прогнозируется ощутимая магнитная буря, способная повлиять на самочувствие людей.
Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, 7 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на самочувствие и здоровье человека.
Согласно данным сайта Meteoprog.UA, Земля находится под влиянием магнитная буря уровня G1, которая может сказаться на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им следует быть осторожными.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до незначительно штормового уровня. Солнечная активность останется умеренной с вероятностью небольшой геомагнитной бури – 30%.
Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Влияние магнитных бурь на организм:
- Повышенная утомляемость и слабость.
- Головные боли и раздражительность.
- Нарушения сна и внимания, обострение хронических заболеваний.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.