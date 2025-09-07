Ключевые моменты

7 сентября прогнозируется ощутимая магнитная буря, способная повлиять на самочувствие людей.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, 7 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям, способным влиять на самочувствие и здоровье человека.

Согласно данным сайта Meteoprog.UA, Земля находится под влиянием магнитная буря уровня G1, которая может сказаться на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им следует быть осторожными.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до незначительно штормового уровня. Солнечная активность останется умеренной с вероятностью небольшой геомагнитной бури – 30%.

Напоминаем, G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Влияние магнитных бурь на организм:

Повышенная утомляемость и слабость.

Головные боли и раздражительность.

Нарушения сна и внимания, обострение хронических заболеваний.

Как уменьшить влияние магнитных бурь