Как рассказал в своем еженедельном видеоотчете депутат Одесского горсовета Петр Обухов, выяснилось, что с начала 2025 года «иронически и символически» пострадавший музей – уже не музей Пушкина.

«Это филиал Литературного музея, и его директор говорила, что у них были планы сделать этот музей музеем международных писателей, которые посещали Одессу. Не только Пушкина а, например, еще и Марка Твена и других», – пояснил депутат.

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Но недавняя атака россиян внесла свои коррективы в планы сотрудников заведения:

«Сейчас после этой атаки там очень большие проблемы – там разбиты окна, там проблема с потолком, и поэтому открытие этого музея откладывается на много месяцев», – добавил Петр Обухов.

По словам директора Литературного музея, в структуру которого входит уже бывший пушкинский, Татьяны Липтуги, в результате ракетного удара 31 января здание на Итальянской улице серьезно пострадало.

«Выбиты окна, двери, повреждена крыша, стены. Над нами нависает кусок гостиницы «Бристоль», который может в любой момент обрушиться. Сейчас на месте работает комиссия, которая должна оценить ущерб, потом будем думать, как быть дальше. Сейчас самое главное – эвакуировать коллекцию, там много уникальных предметов. К сожалению, все это отдаляет нас от цели – создания новой экспозиции. Сказать, когда это произойдет, уже не могу», – цитирует руководителя музея «Думская».

Фото: Думская

Как отмечает издание, формально музей Пушкина, открытый в далеком 1961 году, прекратил существование 1 января 2025 года. На его деколонизации больше года настаивали депутаты областного совета и общественные активисты. Под их давлением его переименовали в музей «Иностранные писатели в Одессе».

По словам Татьяны Липтуги, в Одессе в разное время, в XIX-XX веках, бывали и жили не менее двух десятков литераторов с мировым именем. Помимо вышеупомянутого Марка Твена, это и румынский классик Михай Эминеску, и американский писатель Теодор Драйзер, а также русские писатели Александр Грин, Иван Бунин и многие другие.

«Мы планируем расширить экспозицию, чтобы охватить и их биографии и творчество», – заявила директор Литмузея.

Что касается расположенного возле музея памятника Пушкину, который сейчас закрыт от взоров прохожих деревянными панелями, то его судьбу должна решить мэрия Одессы, поскольку этот монумент находится в ведении города.

Напомним, вечером пятницы, 31 января 2025 года, россияне обстреляли Одессу баллистическими ракетами типа «Искандер». Удар пришелся по историческому центру города. Пострадали семь челочек. Серьезные повреждения получили 19 памятников архитектуры, внесенные в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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