летит ракета
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Мониторинговые телеграмм-каналы сообщали об угрозе применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Информации о возможных «прилетах» и последствиях взрыва пока неизвестно

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

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