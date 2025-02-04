Як розповів у своєму щотижневому відеозвіті депутат Одеської міськради Петро Обухов, з’ясувалося, що з початку 2025 року «іронічно і символічно» постраждалий музей – вже не музей Пушкіна.

«Це філіал Літературного музею, і його директорка говорила, що у них були плани зробити цей музей музеєм міжнародних письменників, які відвідували Одесу. Не тільки Пушкіна, а, наприклад, ще й Марка Твена та інших», – пояснив депутат.

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Але нещодавня атака росіян внесла свої корективи в плани співробітників закладу:

«Зараз після цієї атаки там дуже великі проблеми – там розбиті вікна, проблема зі стелею, і тому відкриття цього музею відкладається на багато місяців», – додав Петро Обухов.

За словами директорки Літературного музею, до структури якого входить вже колишній пушкінський, Тетяни Липтуги, внаслідок ракетного удару 31 січня будівля на Італійській вулиці серйозно постраждала.

«Вибиті вікна, двері, пошкоджено дах, стіни. Над нами нависає шматок готелю «Брістоль», який може в будь-який момент обвалитися. Зараз на місці працює комісія, яка повинна оцінити шкоду, потім будемо думати, як бути далі. Зараз найголовніше – евакуювати колекцію, там багато унікальних предметів. На жаль, все це віддаляє нас від мети – створення нової експозиції. Сказати, коли це станеться, вже не можу», – цитує керівника музею «Думська».

Як зазначає видання, формально музей Пушкіна, відкритий в далекому 1961 році, припинив існування 1 січня 2025 року. На його деколонізації більше року наполягали депутати обласної ради та громадські активісти. Під їхнім тиском його перейменували в музей «Іноземні письменники в Одесі».

За словами Тетяни Липтуги, в Одесі в різний час, у XIX-XX століттях, бували та жили не менше двох десятків літераторів із світовим ім’ям. Окрім згаданого Марка Твена, це і румунський класик Міхай Емінеску, і американський письменник Теодор Драйзер, а також російські письменники Олександр Грін, Іван Бунін та багато інших.

«Ми плануємо розширити експозицію, щоб охопити і їхні біографії та творчість», – заявила директорка Літмузею.

Що стосується розташованого біля музею пам’ятника Пушкіну, який зараз закритий від очей перехожих дерев’яними панелями, то його долю повинна вирішити мерія Одеси, оскільки цей монумент перебуває у веденні міста.

Нагадаємо, ввечері п’ятниці, 31 січня 2025 року, росіяни обстріляли Одесу балістичними ракетами типу «Іскандер». Удар припав по історичному центру міста. Постраждали сім людей. Серйозні пошкодження отримали 19 пам’яток архітектури, внесені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

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