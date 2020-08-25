Перед нами Америка: в Одессе Марк Твен почувствовал себя как дома

Он путешествовал как журналист газет «Альта Калифорния» и «Геральд трибюн» в составе первой организованной туристической группы американцев, которая состояла из 65 человек.

В Одессу Марк Твен попал случайно. Узнав о том, что теплоход «Квакер-Сити» отправляется в кругосветное путешествие, журналист бросился к редактору газеты «Альта Калифорния» полковнику Джону Мак Комбу. Однако редактор не собирался отправлять его в кругосветку за счет газеты. Тогда Марк Твен использовал последний довод: он пообещал написать о путешествии так, что читатели будто увидят все своими глазами.

В перечне портов, куда должен был зайти «Квакер-Сити», Одессы не было. И если бы на пароходе не закончился уголь, в истории нашего города могло бы и не быть одной из самых интересных страниц. Туристы сошли на берег, чтобы осмотреть город, но особых достопримечательностей в молодой Одессе не было, разве что Бульварная лестница, дворец Воронцова, Николаевский бульвар и неподражаемая атмосфера торгового южного города.

Одесса очень понравилась Марку Твену, он даже пошутил, что вроде бы и не уезжал из дома, до такой степени она напомнила ему американский город. Позже он напишет об Одессе: «Куда ни погляди, вправо, влево, — везде перед нами Америка!».

Правда, после прогулки по городу восторг писателя немного утих. На Молдаванке ему удалось пообщаться с одесским босяком, который просто и элегантно «развел» Марка Твена на пять долларов и даже продемонстрировал относительное знание английского языка. Поразила писателя и система одесской торговли: в одном из антикварных магазинов ему предложили купить антикварную скрипку, в нагрузку к которой шла шуба.

В заключение визита американская делегация, и Марк Твен в том числе, удостоилась аудиенции у императора Александра ІІІ, после чего отбыла на родину.

Фото из открытого источника

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