Несмотря на вызовы, служба занятости предлагает широкий спектр решений для тех, кто оказался без работы: профессиональную переподготовку, обучение по ваучерам, и возможность получения грантов. Некоторые истории доказывают, что всегда есть возможность найти «план Б» и развиваться даже в непростых условиях.

От безработицы к новым идеям

Елена Дейнеко-Павлова была удивлена уровнем услуг в Центре занятости. Специалистка, с которой она работала, поразила профессионализмом и человечностью.

— Общение было настолько приятным, что даже немного жаль было сниматься с учета, — вспоминает Елена.

Елена — специалист по мониторингу и оценке. После завершения проекта в благотворительной организации она решила обратиться в Центр занятости.

— Я знала, что они могут помочь с повышением квалификации или обучением.

Предлагали даже гранты на открытие собственного дела, что было актуально для Елены, которая занимается изготовлением ростовых кукол. Центр готов был профинансировать обучение в сфере шитья, чтобы помочь усовершенствовать ее навыки. Елена отметила человечность и гибкость сотрудников.

— Их отношение очень приветливое и вежливое. Если что-то не успеваешь принести, можно позвонить и договориться.

Однако предложенные вакансии давали значительно меньший заработок, чем Елена получала раньше. Когда же пришло сообщение с прошлой работы, она с радостью вернулась.

— Теперь у меня есть четкое понимание о «плане Б»: возможно, бухгалтерские курсы или что-то другое, — делится она. — Так что при правильном направлении этот вариант может стать «планом А».

Профессиональная переподготовка и образование для безработных

Программы переподготовки особенно полезны для людей, которые не имеют профессии.

— Среди тех, кто к нам обращается, около 40% — это люди без профильного образования. Поэтому в первую очередь мы предлагаем им профобучение, — рассказывает Светлана Мельник, начальник отдела рекрутинга Одесского областного центра занятости, — Для таких людей подбираются курсы, позволяющие быстро освоить новые профессии или улучшить свои навыки.

Обучение в центрах занятости может быть как краткосрочным, так и длительным. По данным центра занятости, в 2024 году 1708 человек прошли обучение в Одесском Центре государственной службы занятости.

— Самыми популярными являются профессии повара, швеи и бухгалтера, — говорит Светлана Табакова, начальник отдела организации профобучения. — Кроме того, большим спросом пользуются курсы по психологической поддержке и деловому украинскому языку.

Ваучеры на образование: кто может получить?

Программа «Ваучер» — это прекрасная возможность для людей, которые хотят повысить свою квалификацию или получить новые профессиональные навыки. Основное условие для участия — не быть безработным. Программа предоставляется для таких категорий лиц, как:

люди с инвалидностью,

вынужденно перемещенные лица,

участники боевых действий, которые были освобождены.

Ваучер стоимостью более 30 тысяч гривен полностью покрывается государством. Программа охватывает не только повышение квалификации или специализацию, но и возможность получить второе высшее образование. Если лицо не подпадает под эти категории, есть еще одно требование: оно должно быть старше 45 лет и иметь не менее 15 лет страхового стажа. Чтобы получить ваучер, достаточно обратиться в Центр занятости. На сегодня доступно более 155 профессий и специальностей.

Грант на собственное дело: как получить финансирование для бизнеса

Программа грантов на собственное дело предоставляет возможность финансовой поддержки для открытия или развития собственного бизнеса. Размер помощи: до 250 тысяч гривен.

Как подать заявку на грант:

Регистрация и авторизация: сначала нужно зайти в кабинет гражданина через BankID или электронную подпись. Для ФЛП или юридических лиц — использовать ключ ФЛП или руководителя из ЕГРПОУ предприятия.

Заполнение онлайн-заявки.

Подготовка бизнес-плана: для удобства можно ознакомиться с примером заполненного бизнес-плана и получить консультацию по его составлению от партнеров программы или посмотреть образовательный сериал.

Подписание и представление.

Заявку рассмотрит Государственный центр занятости в течение 15 рабочих дней.

Какие зарплаты предлагают украинцам

Средняя заработная плата в Украине сейчас составляет около 23 тысяч гривен. Однако для вакансий из базы данных службы занятости она ниже. Большинство вакансий представлены именно в коммунальных учреждениях, но всегда есть предложения с высокими уровнями зарплаты: 20, 25, 30 тысяч, добавляют специалисты.

На рынке труда есть определенные профессии, которые пользуются стабильным спросом.

— Вакансии врачей, медицинских работников уже несколько лет остаются в тренде, и укомплектовать их сложно, — объясняет Светлана Мельник, — Также спрос наблюдается на водителей, слесарей, охранников, швей и поваров. К тому же есть много вакансий, которые предусматривают бронирование.

Однако сложность закрытия вакансий обусловлена несколькими факторами. Один из важнейших — низкая оплата в определенных сферах.

— Мы спрашиваем о разной заработной плате, и нам говорят — восемь тысяч. Это не запрещено, это минимальная заработная плата, но мы говорим, что это не очень конкурентная заработная плата и будет сложно найти специалиста, — добавляют в центре занятости.

Изрядно влияет и недостаток трудоспособных людей.

— Сейчас трудно закрыть любую вакансию, потому что рынок труда истощен, ведь семь миллионов наших людей находятся за рубежом, — отмечает эксперт Светлана Мельник.

Недостаток мужчин пока не удается перекрыть женщинами

Согласно украинскому законодательству, вакансии не должны содержать гендерных или возрастных ограничений, говорят в центре. Однако на рынке труда действительно сложно закрыть вакансии, которые традиционно считаются мужскими. Но бывают случаи, когда женщины все же успешно овладевают этими профессиями.

Есть замечательный пример, как женщина стала электрогазосварщиком. Сначала она выучила профессию штукатура, но потом решила получить дополнительные навыки. Хотя таких случаев пока не так много, в Украине уже начинается большой проект, имеющий целью привлечение женщин к традиционно мужским профессиям, сообщают представители центра.

Трудоустройство ветеранов: новые перспективы

Важным вызовом стало и обеспечение трудоустройства участников боевых действий. За прошлый год в службу занятости обратились 529 человек со статусом УБД, что в четыре раза больше, чем в 2023 году.

Ветераны могут пройти профессиональную переподготовку в разных сферах, от водителей до пчеловодов. Крупные работодатели, такие как «Новая Почта», «Укрзализныця» и «Укрпочта», активно сотрудничают с ветеранами и людьми с инвалидностью и создают рабочие места для них.

С 2023 года реализуется госпрограмма по предоставлению работодателю компенсации за обустройство рабочего места для лица с инвалидностью. В 2024 году в Одесской области благодаря ей было создано 132 таких рабочих места.

Сервис и доступность

Теперь граждане могут подать заявку на обучение по ваучеру, а также воспользоваться другими услугами службы занятости без необходимости посещения учреждения. Вот здесь вы найдете дополнительную информацию (https://ode.dcz.gov.ua/).

Поэтому благодаря программам переподготовки и грантовым возможностям каждый имеет шанс найти свой путь к успеху, даже в сложных условиях. Не бойтесь обращаться за помощью — это первый шаг к изменению вашего будущего к лучшему.

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