Музей Пушкина в Одессе: какая судьба его ждет и сколько денег на него тратится

Об этом написала одесская депутат Юлия Чухало.

По ее словам, она написала депутатское обращение о фигуре Пушкина в Одессе.

После чего Одесская облгосадминистрация 4 декабря обратилась письмом в городской совет относительно демонтажа памятника Пушкину возле одноименного музея.

А вчера, 18 декабря, по решению историко-топонимической комиссии, депутаты Одесского горсовета на ближайшей сессии должны решить вопрос о демонтаже памятника Пушкину, убрать «тень Пушкина» на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской и снять орден Ленина на площади 10 Апреля.

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Чухало отметила, что в музей Пушкина, расположенный по ул. Пушкинская, 13, будет реорганизован. Поскольку музей является филиалом Одесского литературного музея, именно там сейчас принимаются меры по реорганизации в соответствии с действующим законодательством и разрабатывается новая концепция музейной экспозиции.

Для меня довольно странно, что на второй год полномасштабного вторжения России, до сих пор продолжается по особому обособлению русской культуры. 24 февраля 2022 года должно было бы точно расставить все точки, —

написала депутат.

Также она назвала суммы, которые тратятся на содержание музея. По ее данным, в прошлом году на музей из бюджета города было израсходовано около 900 тысяч гривен, а в этом году чуть больше миллиона гривен. Работает в учреждении – 7 человек.

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