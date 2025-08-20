Ключевые моменты:

В ночь на 20 августа Россия снова атаковала Измаильский район;

Более 20 дронов атаковали припортовую инфраструктуру;

Есть повреждения, вспыхнули пожары;

Один человек получил ранения, ему оказана медицинская помощь.

По информации Измаильской райгосадминистрации, силы ПВО работали активно, однако избежать попаданий не удалось. Повреждена портовая инфраструктура, возникли пожары, которые ликвидируют подразделения ГУ ГСЧС.

В результате атаки пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.

По данным телеграм-каналов, обстрел начался около полуночи. В сторону города выпустили более двух десятков беспилотников, а пламя от пожара было видно за десятки километров от Измаила.

Вечером 19 августа, около 22:00, россияне ударили по Одессе баллистическими ракетами. В городе слышали два взрыва, официальная информация о последствиях пока отсутствует.

