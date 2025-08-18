атака 18 августа

 

Ключевые моменты:

  • В ночь на 18 августа враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.
  • В пригороде Одессы загорелись объект топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажное здание.
  • Для тушения пожара был задействован пожарный поезд «Укрзализныци».
  • По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате ночного удара беспилотниками в пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры. атака 18 августа

В ликвидации мощного пожара участвовали более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Национальной гвардии Украины и местных пожарных команд. Также привлекался пожарный робот и пожарный поезд Укрзализныци.

Еще по одному адресу горел двухэтажный жилой дом (в настоящее время в нем никто не жил).

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Как сообщала “Одесская жизнь”, этой ночью в направлении Одессы шла группа из около 25 ударных дронов, которые заходили с разных направлений.

Читайте также: Война, день 1271: «мир» по-путински и успехи ВСУ на Донетчине.

