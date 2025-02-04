Один такой трамвай может перевозить до 300 человек и имеет 71 место для сидения. Тележки с двухступенчатым подвешиванием обеспечивают плавное движение даже на сложных участках пути. Вагон и кабина водителя оснащены системами кондиционирования воздуха, Wi-Fi, видеонаблюдением.

Первый многосекционный вагон длиной 26 метров Одесса получила в 2023 году. Эти вагоны производит компания “Татра-Юг” и поставляет в рамках проекта Городской общественный транспорт Украины за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Всего в Одессе таких трамваев должно быть 13 единиц — именно столько приобрел город по условиям кредитного договора на сумму в 20 миллионов евро.

Отметим, произведенные в Днепре трамваи уже были поставлены в несколько городов Украины, за исключением самого Днепра. В 2024 году Одесса была одним из двух городов Украины, где смогли позволить себе купить новые вагоны. Вторым был Львов.

Одесса не впервые реализует аналогичные проекты с участием Евросоюза. Ведь раньше за средства Европейского банка реконструкции и развития приобрели 47 новых троллейбусов. А также в планах на средства Европейского инвестиционного банка приобрести электробусы.

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