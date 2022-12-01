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В Одессе спрятали Пушкина за деревянным забором (фоторепортаж)

В Одессе спрятали Пушкина за деревянным забором (фоторепортаж)

Сегодня, в четверг, 1 декабря, в Одессе возле музея на улице Пушкинской зашили деревянными щитами скульптуру русского поэта Александра Пушкина.

Как стало известно, оградить Пушкина от внешнего мира решили работники Литмузея, филиал которого находится во дворе дома №13 по улице Пушкинской.

Пушкина спрятали за забором2

Пушкина спрятали за забором3

Данную информацию подтвердила руководитель Одесского литмузея Татьяна Липутга.

– Эта скульптура авторства заслуженного художника Украины Александра Токарева. Последнее время на нее часто нападают вандалы, разрисовывают. Наши сотрудники ее отмывают. Поэтому мы проявили инициативу и решили ее временно, пока существует опасность обстрелов, защитить. Просто не хочется, чтобы портили общий вид и города и музея. Мы заботимся об облике родного города, – пояснила директор музея.

Пушкина спрятали за забором4

Пушкина спрятали за забором5

Ранее памятник Пушкину, установленный возле музея поэта на улице Пушкинской в Одессе, неизвестные представили в виде российского оккупанта, взятого в плен.

А до этого этот же памятник исписали словом «Геть».

Ранее общественники направляли письма в областную военную администрацию, в Министрество культуры и в Кабмин с требованием демонтировать в Одессе памятники российским писателям Толстому, Пушкину, Горькому.

Они объясняют это тем, что указанные авторы или занимались пропагандой российской имперской тоталитарной политики, или впоследстви были мифологизированы имперской и тоталитарной пропагандой, и сегодня используются для распространения идей «русского мира».

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Источник и фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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