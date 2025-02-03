Об этом говорится в официальном заявлении Воздушного командования “Юг” в Фейсбук.

После коварного удара тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» по историческому центру Одессы в публичном пространстве сразу появилась информация, будто удар «баллистикой» скорректировал российский беспилотник «Орлан-10» непосредственно над городом, и этого удара “можно было избежать”, уничтожив БПЛА.

«Официально опровергаем и с целью недопущения в дальнейшем распространения непроверенной информации Воздушное командование «Юг» обращается к блогерам, волонтерам, лидерам мнений и медийным персонам более взвешенно комментировать данную тематику», — говорится в сообщении военных.

Читайте также: В Одессе от российской ракеты пострадали много музеев и филармония

В командовании сообщили, что 31 января Одесса и весь юг Украины находился в зоне сплошной низкой облачности. Нижняя граница облаков — 90 м, верхняя — 3600 м. Разведывательный БПЛА «Орлан-10» действительно фиксировался, но не над Одессой, а в акватории Черного моря на расстоянии 25-30 километров от береговой линии.

«Сегодня для нанесения ракетных ударов по стационарным объектам врагу не нужна корректировка беспилотником. «Орлан-10« в это время обычно используется с целью видеофиксации результатов российских террористических действий, а также и для определения районов „выходов“ ракет нашей противовоздушной обороны», — отметили в командовании.

Сообщается, что 31 января вражеский БПЛА был обнаружен заблаговременно. Его видели операторы радио-локационных систем в течение всего полета, что отражено на схеме, вплоть до места уничтожения — когда это стало возможно (из-за небольшого радиуса применения зенитных FPV-дронов). «Орлан» был поражен расчетом перехватчиков FPV-дронов в районе Коблево.

Военные подчеркивают, что к противовоздушной обороне Юга Украины привлечены все имеющиеся силы и средства, в том числе уже имеющаяся система зенитных дронов-перехватчиков, которые часто показывают высокую эффективность при благоприятных условиях.

“Методика наведения «дрон на дрон» активно внедряется на всех направлениях противовоздушной обороны. Современные технологии, поиск новых способов борьбы — в приоритете. Но надо понимать, что территория государства большая, а наши возможности со средствами обнаружения и наведения, к сожалению, не безграничны”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году подразделения воздушного командования «Юг» обнаружили и уничтожили 106 разведывательных БПЛА «Орлан-10», из них 75 в пределах Одесской области.