Ключевые моменты:

Вода и тепло в Одессе восстановлены почти во всех районах.

Более 180 тысяч одесситов со светом.

Функционирует 784 «пунктів незламності».

Более 180 тысяч одесситов со светом

В Одессе после российских атак на энергетическую инфраструктуру вернули централизованное водо- и теплоснабжение. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что тепло подано во все районы Одессы, а отдельные котельные запускают постепенно. Правда, по факту не во всех районах еще теплые радиаторы.

Также в городе восстановлено водоснабжение, однако при необходимости люди могут брать питьевую или техническую воду в пунктах. В городе и области действуют 784 «пунктів незламності», полевые кухни.

Что касается электричества, то заживлены все объекты критической инфраструктуры. На улицах появляется уличное освещение. Кроме того, электричество подключили для более 180 тысяч одесситов. Энергетики работают круглосуточно, а ремонтные работы продолжаются во всех районах. Добавим, что на улицах Одессы почти не работают светофоры, регулировщиков тоже мало.

Кстати, без электричества еще около 80 сел и поселков Одесской области. Однако, по словам чиновников, регион обеспечен горючим для генераторов. Кроме того, запасы пополнят из резервного фонда госбюджета, чтобы выдержать новые удары или пиковые нагрузки.

Напомним, по информации корреспондентов «Одесской жизни», Одесса продолжает жить без света – горожане массово пользуются «Пунктами несокрушимости» для подзарядки гаджетов. Наш фоторепортаж: Без чайников, за партами и даже на полу: как переживают блэкаут одесситы (фоторепортаж).

Также читайте: Как выживает Балта без света: адреса «Пунктів незламності».